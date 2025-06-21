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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم سوهاج يشدد على متابعة كاميرات المراقبة بلجان الثانوية العامة

تعليم سوهاج
تعليم سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج بتطبيق كافه الإجراءات القانونية والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة بكل حزم وقوة.

يأتي ذلك لضمان إستقرار وانتظام الامتحانات وتوفير بيئة امتحانية هادئة وأمنة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

أصدر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج تعليمات مشددة وحاسمة تتضمن إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لجميع كاميرات المراقبة بمختلف لجان امتحانات الثانويه العامه على مستوى المحافظة وضرورة متابعة كاميرات المراقبة على مدار الساعة داخل جميع اللجان من خلال اجهزه الاب توب المخصصه لأخصائي التطوير التكنولوجي المكلفين داخل اللجان وسرعه إبلاغ رئيس اللجنة.

وأكد أنه في حالة وجود عطل أو خلل في الكاميرات يجب التواصل مع غرفه العمليات المركزية بالمديرية للتواصل مع الوزارة لحل اى مشاكل قد تؤثر سلباً على انتظام الامتحانات داخل اللجان.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع اخصائي التطوير التكنولوجي المكلفين بأعمال متابعه كاميرات المراقبة داخل لجان امتحانات الثانويه العامه على مستوى المحافظة بمكتبه بديوان المديريه  بحضور علاء ابو العجب مدير إدارة الأمن بديوان المديريه.

وشدد على أهمية تقديم الدعم الفني الكامل لرؤساء اللجان لتثبيت وتفعيل تطبيق BLe Scanner للكشف عن اجهزه البلوتوث داخل  اللجان بما يساهم في تعزيز الرقابة ومنع الغش الالكترونى وتحقيق الانضباط الكامل بمختلف اللجان الامتحانية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج تعليم سوهاج امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة

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