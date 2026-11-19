كشفت ريهام حمدي، عبر برنامج «ملعب أون»، عن جاهزية إمام عاشور الكاملة وموقفه من التواجد في قائمة مباراة بيراميدز المقبلة.

وقالت ريهام حمدي في تصريحاتها عبر برنامج «ملعب أون»: «زي ما كنا انفردنا بموضوع الآلام اللي إمام عاشور بيتكلم عليها، والناس كلها جت من بعدينا، الحمد لله نقدر نقول إن إمام في آخر التدريبات الوجع تمامًا مبقاش متواجد عنده خالص».

وأضافت: «إمام بقى جاهز بنسبة 100% للتدريبات، لا وجع ولا التهابات ولا الكلام ده خلاص مش موجود، ومتألق بشكل كبير جدًا خلال التدريبات».

وتابعت: «في دعم من الجهاز الفني للاعب، وإنهم طول الوقت بيأكدوا له: إمام كمل على المستوى وعلى الأداء اللي أنت متواجد بيه في التدريبات الأخيرة دي».

وأوضحت: «إمام سافر إمبارح بالليل عمرة، وهيرجع النهاردة بالليل، يعني 24 ساعة رايح جاي، قبل الرجوع للتدريبات بكرة».

واختتمت حديثها قائلة: «المفترض إن إمام هيكون متواجد بشكل طبيعي جدًا في قائمة المباراة الجاية لبيراميدز، لكن هل هيكون أساسي أو احتياطي، ده لسه هيبان خلال التدريبات اللي جاية».



حيث تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي دفعة قوية بشأن جاهزية إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، بعدما تخلص اللاعب تمامًا من الآلام التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يتواجد إمام عاشور بشكل طبيعي في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز المقبلة، بينما لم يحسم الجهاز الفني موقفه النهائي من المشاركة أساسيًا أو الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء، على أن يتحدد ذلك وفقًا لمستواه خلال التدريبات القادمة.