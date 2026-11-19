تنطلق اليوم، الخميس 19-11-2026، عدد من المباريات، أبرزها مباراة منتخب مصر للناشئين مع اليونان في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا في قطر.
مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا
كاليدونيا X الإكوادور – 3 مساءً
فرنسا X هايتي – 3 مساءً
كوريا الجنوبية X أوغندا – 3.30 مساءً
مصر X اليونان – 4 مساءً
موزمبيق X الدنمارك – 5 مساءً
قطر X بنما – 5.30 مساءً
الأرجنتين X أستراليا – 6 مساءً
السعودية X أوروجواي – 6 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
الوصل X حتا – 2.45 ظهرًا
العين X الظفرة – 5.25 مساءً مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
المصري X بترول أسيوط – 5 مساء – On Sport
المقاولون العرب X القناة – 5 مساءً – On Sport MAX
زد X سموحة – 8 مساءً - On Sport MAX