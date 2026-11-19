تنطلق اليوم، الخميس 19-11-2026، عدد من المباريات، أبرزها مباراة منتخب مصر للناشئين مع اليونان في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا في قطر.

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا

كاليدونيا X الإكوادور – 3 مساءً

فرنسا X هايتي – 3 مساءً

كوريا الجنوبية X أوغندا – 3.30 مساءً

مصر X اليونان – 4 مساءً

موزمبيق X الدنمارك – 5 مساءً

قطر X بنما – 5.30 مساءً

الأرجنتين X أستراليا – 6 مساءً

السعودية X أوروجواي – 6 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

الوصل X حتا – 2.45 ظهرًا

العين X الظفرة – 5.25 مساءً مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة



المصري X بترول أسيوط – 5 مساء – On Sport

المقاولون العرب X القناة – 5 مساءً – On Sport MAX

زد X سموحة – 8 مساءً - On Sport MAX