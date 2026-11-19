أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أن لبنان منذ استقلاله مر بمراحل عصيبة، واجه خلالها تحديات كبرى وأخطارًا هددت وحدته، لكنّه حافظ على مقومات صموده بفضل إرادة أبنائه وتضحياتهم.

وقال رودولف في الذكرى ٨٣ لاستقلال لبنان : اليوم، تحلُّ هذه الذكرى وسط ظروف استثنائية، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، والاعتداءات والخروقات المتكررة التي توقع الشهداء والجرحى، وتلحق الدمار بالقرى والبلدات، وتعيق عودة الأهالي إلى أرضهم. وفي مواجهة هذا الواقع، تبقى استعادة السيادة على كامل أرضنا أولوية وطنية لا تراجع عنها.

وأضاف : يواصل الجيش تنفيذ مهماته والوفاء بالتزاماته الوطنية بكل عزم ومسؤولية، رغم الصعوبات والأخطار الكبيرة، ملتزمًا إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، ويعمل على استكمال انتشاره في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ما يوجب حصر السلاح بيد الدولة، فيما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك هذه التفاهمات والتنصّل من التزاماته، بما يعرقل جهود الجيش ويهدد أمن لبنان واستقراره.



وتابع : إنّ المرحلة الدقيقة التي نمر بها توجب الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، بخاصةٍ مع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل، بحيث تزداد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة.



وبيًن ان الوحدات العسكرية بالجيش اللبناني مستمرة في مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، ومراقبة المياه الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وإحباط عمليات التهريب وملاحقة المخلّين بالأمن.



كما دعا جميع المواطنين الإلتفاف حول الجيش، لافتا إلى أن أعداء لبنان يسعون إلى استغلال الظروف الصعبة للنفاذ إلى ساحتنا الداخلية، ما يقتضي أعلى درجات الوعي والحكمة، وعدم الانجرار وراء محاولات التحريض أو الغايات المشبوهة التي تهدد وحدة اللبنانيين.



وحث جميع الجنود على ضرورة التمسك بمبادئ الشرف والتضحية والوفاء، مضيفا " ولا تسمحوا للصعوبات أو حملات التشكيك بأنْ تنال من عزيمتكم، وتذكّروا أنّ المؤسسة العسكرية تقف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء.