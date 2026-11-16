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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قائد الجيش اللبناني يؤكد استكمال الانتشار على كامل الأراضي اللبنانية وضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي

قائد الجيش اللبناني
قائد الجيش اللبناني
أ ش أ

أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أن الجيش يعمل على استكمال انتشاره على كامل الأراضي اللبنانية، مشدداً على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تعمل انطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وواجبها إنجاح قرارات الدولة بعيداً من أي اعتبارات أخرى.

جاء ذلك خلال تفقده قيادة منطقة البقاع – أبلح، حيث استمع إلى إيجاز حول مهماتها، وتفقد أقسامها واطّلع على منشآتها ومشاريع التطوير فيها.

والتقى هيكل خلال الزيارة الضباط والعسكريين، مشيداً بجهودهم المبذولة لدعم الوحدات العملانية المنتشرة، التي تنفذ مهمات متواصلة في منطقة البقاع على صعيدَي حفظ الأمن ومراقبة الحدود وضبطها، في ظل التحديات الكبيرة الراهنة.

وأشار إلى أن الجيش يعتمد على قدراته الذاتية ويسعى إلى تطويرها خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن العسكريين يمثلون الملاذ لكل مواطن في لبنان، مؤكدا انهم يؤدون واجباتهم انطلاقاً من قناعة راسخة وإيمان عميق بالمؤسسة العسكرية ورسالتها الوطنية ودورها الأساسي في ضمان الأمن والاستقرار لجميع المواطنين.

وأكد أن قيادة الجيش تقدّر عالياً ما يبذله العسكريون من تضحيات في سبيل طمأنة المواطن اللبناني على كامل مساحة الوطن.

الجيش اللبناني الأراضي اللبنانية الاحتلال الإسرائيلي

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