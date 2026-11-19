جمعت شركة “أنثروبيك” الأمريكية المتخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والمطورة لروبوت المحادثة “كلود”، 81.3 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي في تاريخ أسواق الأسهم، بعدما رفعت حجم الطرح، لتصل قيمتها السوقية إلى نحو 1.5 تريليون دولار؛ في صفقة تعكس الطلب القوي على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي رغم المخاوف المتزايدة بشأن تكاليف البنية التحتية وآفاق تمويل القطاع.

وسعّرت الشركة أسهمها عند 83 دولارًا للسهم، متجاوزة نطاقها السعري الأولي البالغ 70 إلى 78 دولارًا، في مؤشر على قوة الطلب من المستثمرين.

كما رفعت عدد الأسهم المطروحة بنحو 19% إلى 980 مليون سهم، ليتجاوز الطرح الرقم القياسي السابق الذي سجلته شركة “سبيس إكس” التابعة لإيلون ماسك في يونيو الماضي.

ويبلغ إجمالي حجم الصفقة 107.3 مليار دولار، بعد احتساب 26 مليار دولار إضافية تجمعها “أنثروبيك” عبر طرح خاص للأسهم بالسعر نفسه.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه أسهم الذكاء الاصطناعي ظروفًا أكثر صعوبة، بعدما تعرضت شركات تصنيع الرقائق والحوسبة السحابية، التي جمعت مئات المليارات من الدولارات لتمويل خطط الإنفاق الضخمة، لضغوط بسبب ارتفاع التقييمات وتزايد تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخروج المفاجئ لجنسن هوانج من إنفيديا، الذي كان أحد أبرز رموز نمو الصناعة.

ومن المقرر أن يبدأ تداول أسهمها في بورصة ناسداك الامريكية اليوم الخميس تحت الرمز “إيه إن تي” وقد يدعم أداء قوي للسهم ثقة شركات أخرى تستعد لدخول الأسواق العامة، من بينها “أوبن إيه آي” التي يُتوقع أن تطرح أسهمها في أقرب وقت العام المقبل.

وتستند طفرة “أنثروبيك” إلى الطلب المتزايد على نماذج “كلود”، ولا سيما أداة “كلود كود” المخصصة للبرمجة والتي اكتسبت شعبية بين مطوري البرمجيات.

وبلغ معدل الإيرادات السنوي للشركة 81 مليار دولار حتى 31 أكتوبر، بزيادة 10 مليارات دولار عن نهاية سبتمبر. كما وصل عدد عملائها الذين يحققون إيرادات سنوية لا تقل عن 100,000 دولار إلى 11,900 عميل حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بأكثر من 1,500 عميل في نهاية العام الماضي.

لكن الحفاظ على هذا النمو أصبح أكثر تكلفة. فقد أنفقت “أنثروبيك” نحو 9 مليارات دولار على القدرة الحوسبية والبنية التحتية خلال النصف الأول من 2026، أي ما يقارب 4 أضعاف إنفاقها قبل عام، كما تكبدت 5 مليارات دولار إضافية من تكاليف الحوسبة خلال الربع الثالث.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 47% في الربع الثالث إلى 16.96 مليار دولار، لكن الشركة سجلت خسارة تشغيلية قدرها 567 مليون دولار، مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 974 مليون دولار في الربع السابق.

كما أعلنت الشركة التزامات تقترب من 900 مليار دولار للإنفاق على الحوسبة مع شركاء البنية التحتية، من بينهم “أمازون” و”جوجل” التابعة لـ”ألفابت”، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

وحذرت في ملف الطرح من أن شركاءها في الحوسبة والبنية التحتية يعتمدون على تمويل وائتمان من أطراف ثالثة لشراء الرقائق وبناء القدرات اللازمة، ما يعني أن ارتفاع تكلفة هذا التمويل أو عدم توفره قد يؤدي إلى تأخير القدرات المتعاقد عليها أو إعادة تسعيرها أو تقليصها أو عدم تسليمها.

وفي الوقت نفسه، تواجه “أنثروبيك” تحديات تتعلق بالمنافسة وأمان الذكاء الاصطناعي فقد دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى إبطاء وتيرة تطوير وإطلاق النماذج الأكثر قوة، محذرًا من أن تطور الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز قدرة المجتمع على إدارة مخاطره. كما أقرت الشركة بأن تطوير نماذج ومنصات وتطبيقات متقدمة للغاية وتوسيع استخداماتها قد يزيد مخاطر تسبب هذه النماذج في أضرار.

وتشتد المنافسة على سوق أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة للشركات، إذ استحوذ أحدث نماذج “أوبن إيه آي” على نحو 13% من إنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي، مقابل نحو 8% لنموذج “كلود” التابع لـ”أنثروبيك”، وفق بيانات سابقة.

كما أظهر استطلاع حديث لشركة “كابجيميني” أن 59% من المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى يخططون لزيادة استخدام النماذج مفتوحة الأوزان خلال العام المقبل، مع تجاوز تكاليف الذكاء الاصطناعي للميزانيات المخصصة لها.

وتواجه الشركة أيضًا ضغوطًا من بعض عملائها الكبار، إذ تعمل “ميتا بلاتفورمز”، وهي من أكبر عملاء “أنثروبيك”، على تقليص اعتمادها على نماذج الشركة مع تطوير المزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي داخليًا.

ومع ذلك، يرى مستثمرون أن القيمة الأكبر في قطاع الذكاء الاصطناعي ستذهب إلى الشركات القادرة على البقاء في طليعة التطور التقني، وهو ما يمثل الرهان الأساسي وراء الاستثمارات الكبيرة في “أنثروبيك”.