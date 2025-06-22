شاب ينهي حياته بـ"قرص الموت" في سوهاج

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج، واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب عشريني، بعد إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله قرصًا لحفظ الغلال، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة على خلفية خلافات أسرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوصول المدعو "أحمد ا. ع. ا"، 20 عامًا، عامل، إلى مستشفى طما المركزي، مصابًا بحالة تسمم، إدعاء تناول "قرص حفظ غلال"، وتوفي فور وصوله إلى المستشفى.

وبسؤال والده، البالغ من العمر 63 عامًا، بالمعاش، ومقيم بذات الناحية، قرر بأن نجله تناول قرص حفظ غلال أثناء تواجده بالمنزل.

مرجعًا ذلك إلى مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة خلافات أسرية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما نفى وجود شبهة جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.