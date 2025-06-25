إصابة 11 شخصا في تصادم 3 سيارات ملاكي بميكروباص بالشرقية

أصيب 11 شخصا بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم 3 سيارات ملاكي بميكروباص بطريق ٣٦ حربي دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى القصاصين باستقبال 11 شخصا مصابين بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم 3 سيارات ملاكي بميكروباص بطريق ٣٦ حربي دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.