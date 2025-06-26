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تحويلات مرورية مع انطلاق مشروع تطوير محور محمد نجيب شرقي الإسكندرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحويلات مرورية مع انطلاق مشروع تطوير محور محمد نجيب شرقي الإسكندرية

كوبري محمد نجيب
كوبري محمد نجيب
أحمد بسيوني

أعلنت محافظة الإسكندرية بدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير محور محمد نجيب في نطاق حي المنتزه أول، شرقي المحافظة، وذلك ضمن الخطة القومية لرفع كفاءة شبكة الطرق في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وذكرت المحافظة في بيان أن المشروع يشمل إنشاء كوبري عند تقاطع محور محمد نجيب أعلى طريق جمال عبد الناصر.

وتنفيذ امتداد للنفقين القائمين جنوب مترو أبو قير لربطهما ببعض، ونظرًا لأعمال التنفيذ، يرجى الالتزام بما يلي:

1. غلق كلي لشارع محمد نجيب في الاتجاه من شارع جمال عبد الناصر وحتى شارع البكباشي العيسوي.

الطرق البديلة المقترحة اتجاه طريق الكورنيش
 ▪ شارع مسجد سيدي بشر
 ▪ شارع الإقبال
 2. غلق كامل لنفق محمد نجيب، مع تحويل الحركة المرورية بالكامل إلى شارع الملك حفني (قبلي) في اتجاه مزلقان فيكتوريا، لتسهيل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

3. غلق شارع محمد نجيب بالكامل في الاتجاه من شارع الملك حفني (بحري) إلى شارع جمال عبد الناصر، مع ترك حارة مرورية واحدة يسار الطريق لتيسير حركة المرور.

وأهابت المحافظة بالمواطنين الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة، والتعاون مع الجهات المعنية، حفاظًا على سلامة الجميع، وتسهيلاً لأعمال المشروع القومي.

الاسكندرية محمد نجيب مشروع تطوير تحويلات مرورية الطرق والكباري

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