الشرقية تواجه البطالة والهجرة غير الشرعية بمبادرات تدريبية وتنموية للشباب

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بتنفيذ العديد من البرامج الهادفة لإعادة تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص بجانب تكثيف الحملات التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والذي يأتي ضمن تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة) من خلال تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة للمرأة المعيلة والاهتمام بالتعليم الفني لإعداد خريجين قادرين علي الالتحاق بسوق العمل وذلك بهدف القضاء على شبح البطالة وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وفي هذا السياق أشار المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى الي ختام فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والمقامة تحت شعار" مراكب النجاه ترسو بالأمل "حيث تضمنت تنظيم برنامج تدريبي لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات الحرفية الأساسية، وعلى رأسها السباكة والكهرباء والذي يأتي تأكيدًا على أهمية العمل اليدوي كمسار حقيقي لمواجهة البطالة والهجرة غير الشرعية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم توزيع شهادات تقدير على الشباب المشاركين الذين اجتازوا التدريب بنجاح، بجانب تسليمهم شنط أدوات سباكة متكاملة كدعم عملي لهم لبداية حياتهم المهنية ولتفتح أبواب الأمل أمامهم وتؤهلهم لسوق العمل بمهنية عالية مشيرا الي ان مراكز التدريب التابعة للشركة تسعى إلى تطوير وتأهيل الكوادر البشرية من خلال تنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات العصر.