إذا كنتي تودين تقديم أكلات سهلة يوم الإجازة، نقدم لكِ اليوم طريقة عمل الفطير الشرقي، بخطوات بسيطة:

المكونات:

للعجينة:

4 أكواب دقيق أبيض

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت

ماء دافئ للعجن (حوالي 1 و½ كوب)

سمن بلدي أو زبدة لدهن الطبقات

للحشوات (اختياري – حسب الرغبة):

حشوة جبنة:

جبنة بيضاء أو موتزاريلا

فلفل أخضر مقطع ناعم

حشوة لحمة مفرومة:

½ كيلو لحم مفروم

بصلة مفرومة

ملح، فلفل، بهارات، قرفة، حبهان مطحون

طريقة التحضير:

1. تحضير العجينة:

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع السكر والملح.

أضيفي الزيت، ثم أضيفي الماء تدريجياً واعجني حتى تتكون عجينة ناعمة ومطاطية.

غطي العجينة واتركيها ترتاح 30 دقيقة.

2. تشكيل الفطير:

قسّمي العجينة إلى كور صغيرة (كل كُرة تساوي فطيرة واحدة).

ادهني كل كرة بزيت أو سمن وغطيها 15 دقيقة لتسهل الفرد.

افردي أول كرة على سطح مدهون حتى تصبح شفافة.

ادهنيها بالسمن، ثم ضعي الحشوة (مثلاً الجبنة أو اللحمة).

قومي بلف الأطراف للداخل حتى تحصلي على شكل مربع.

افردي كرة أخرى بنفس الطريقة، وضعي عليها المربع المحشو واغلقيه بها.

اضغطي عليها برفق لتفرد قليلاً.

3. الطهي:

سخني صاج أو طاسة غير لاصقة وادهنيها بالقليل من السمن.

ضعي الفطيرة واطهيها على نار متوسطة مع التقليب حتى تحمر من الجانبين.

قدّميها ساخنة.

اقتراحات التقديم:

تُقدَّم الفطائر مع العسل أو القشطة أو الجبن أو الطحينة حسب الحشوة.

