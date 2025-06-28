إحتفالاً باليوم العالمي.. الشرقية تشهد انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي نظمته مديرية الشئون الصحية بالشرقية، أمام ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق وبالتزامن مع الإحتفالية الكبرى التي تقيمها وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار " تبرعك بالدم حياة".

تقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبمشاركة مديريات الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وأبناء المحافظة.

وحضر انطلاق الفعاليات الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والدكتور رانيا خيري مديرة إدارة بنوك الدم والدكتورة غادة عمارة مديرة إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

وأكد محافظ الشرقية، أن التبرع بالدم يُعد واجب إنساني تجاه المجتمع يُساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، مؤكداً أن التبرع بالدم سلوك صحي يعمل على تجديد الدم وتقليل إحتمالات الإصابة بالعديد من السرطانات وتقليل إحتمالات حدوث جلطات القلب ويساهم في دعم جهود الدولة في توفير أكياس الدم الآمنة بمستشفياتها.

وتفقد المحافظ السيارات المجهزة لاستقبال المواطنين للتبرع بالدم وحرص على إلتقاط الصور التذكارية مع المشاركين مشيداً بالتنظيم الجيد للفعالية ، والمشاركة المجتمعية الواسعة ، والتي تعكس وعي المواطنين بمحافظة الشرقية بأهمية هذا العمل الإنساني النبيل.

كما دعا محافظ الشرقية المواطنين للمشاركة في التبرع بالدم سواء خلال الحملة أو في بنوك الدم التجميعية والتخزينية بمستشفيات ( منيا القمح – بلبيس – فاقوس – ههيا – أبو كبير – الحسينية – ديرب نجم – السعديين – مشتول السوق – كفر صقر – الزقازيق العام – ابو حماد – الصالحية الجديدة ) والتخلص من المخاوف التي تسيطر على البعض خلال عملية نقل الدم.

ولفت إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية التبرع الدم وتوفير أرصدة كافية بالمستشفيات من الدم ومشتقاته تستخدم عند مواجهة أي أزمات أو أحداث طارئة مثل حوادث الطرق وحالات الأمراض المزمنة.

من جانبه أوضح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة أن التبرع بالدم يمثل أحد أبرز صور التكافل المجتمعي، وركيزة حقيقية لضمان توفير العلاج للمرضى في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن قطرة دم واحدة قد تحدث فرقا كبيرا في حياة المرضى والمصابين، وأن التبرع بالدم لا يساهم فقط في إنقاذ الأرواح، بل يعزز من صحة المتبرع نفسه.

وأضاف أن خدمات الإمداد بالدم ومشتقاته تعد من المكونات الأساسية لأي نظام صحي فعال، ولا يمكن ضمان توفر كميات كافية من الدم إلا من خلال التبرع التطوعي والدوري من المواطنين.

ولفت إلى أن الفريق الطبي المشارك في الحملة على كفاءة عالية لإستقبال المتبرعين وإجراء الإختبارات الصحية قبل التبرع للتأكد من صلاحية المتبرع للمشاركة في الحملة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن فعاليات الاحتفال تتضمن تنظيم ماراثون رياضي ينطلق من أمام ديوان عام المحافظة، وصولاً لمستشفى التأمين الصحي ( المبرة) بمدينة الزقازيق وتجمع شبابي ووطني للتبرع بالدم أمام مبنى المحافظة ونادي الشرقية الرياضي، بمشاركة الفرق الطبية المتحركة وسيارات التبرع بالدم، التابعة لبنوك الدم التجميعية بالمحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية.

وحث المواطنين على التبرع بالدم من خلال فرق التواصل المجتمعي والثقافة الصحية، بجانب تقديم فقرات فنية وتوعوية للأطفال والشباب، وتكريم عدد من المتبرعين المنتظمين.