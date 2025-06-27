الشرقية تتصدى لمحاولات البناء المخالف وإزالات بالجملة في قرى الزنكلون وبهنباي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برصد أي محاولات للبناء المخالف وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سياده القانون علي الجميع.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تابع شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق تنفيذ أعمال إزالة بناءً مخالف على أرض زراعية بالزنكلون وذلك فور ورود بلاغاً بوجود مخالفة بناء على أرض زراعية، وعلى الفور تم تكليف أسامة عبد الرافع رئيس الوحدة المحلية بالزنكلون بتنفيذ إزالة فورية لسور مبني بالدبش على مساحة 100 متر.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، تم تنفيذ إزالة فورية لسور مقام بالدبش دون الحصول على تراخيص بقرية بهنباي تحت إشراف الأستاذ محمد أبو المعاطى رئيس الوحدة المحلية ببهنباى،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويناشد محافظ الشرقية، المواطنين في حالة رصد أي محاولات البناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114.