بالاسم ورقم الجلوس .. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

ينشر موقع صدى البلد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية بعد اعتمادها من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.



واعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي بنسبة 83.14 %.

ويتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ولمعرفة النتيجة الدخول على الرابط التالي:

https://natiga.qalubiaedu.org/index.php?sfnsn=scwspwa