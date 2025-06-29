محافظ القليوبية يتابع حملة مكبرة لإزالة الإشغالات أسفل الطريق الإقليمي

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة جميع أشكال الإشغالات والتعديات التي تشوّه المظهر الحضاري وتعيق حركة المرور، وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها وقوات أمن القليوبية.



واستهدفت الحملة منطقة أسفل الطريق الإقليمي عند مدخل مدينة بنها، وتحديدًا بنطاق منطقة كفر سعد، إذ جرى إزالة الباعة الجائلين والإشغالات المخالفة التي استولت على الأرصفة وتعدت على أملاك الدولة، مما كان يعيق حركة السير ويؤثر سلبًا على المظهر العام.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد كبير من "فرش" الباعة الجائلين، والكافيهات المخالفة، والعربات العشوائية التي كانت تتسبب في ازدحام مروري بالمنطقة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة المحافظة المستمرة للحفاظ على الشكل الحضاري للمدن والمراكز، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة مستمرة في التصدي بكل حزم لأي ممارسات عشوائية أو تعديات على الطرق والمساحات العامة، مشددًا على أن هذه الحملات تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية ومنع الحوادث، وتأتي في إطار الحرص على المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين في استخدام الطرق بأمان ويسر.