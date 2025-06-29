إصابة طالبتين بحالات إغماء وهبوط خلال امتحان اللغة الإنجليزية في القليوبية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم، حالتي إصابة لطالبتين خلال أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، حيث تعرضتا لهبوط وإغماء، وتم نقلهما إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



في لجنة مدرسة شبين القناطر الثانوية بنات، أصيبت الطالبة رضوى محمد، 18 عامًا، بحالة هبوط حاد في أثناء تأدية الامتحان، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى شبين القناطر المركزي لتلقي الإسعافات.



كما أصيبت الطالبة يقين حسام السيد، 18 عامًا، بلجنة مدرسة الخصوص الثانوية بنات، بحالة إغماء مفاجئة، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى ناصر العام.



وأفادت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بمتابعة الحالتين والتنسيق مع مديرية الصحة للتأكد من استقرار حالتهما، مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة.



من جانبه، أعلن مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عن جاهزية لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو 2025، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.



وأوضح عبده أنه تم تجهيز 104 لجان عامة لأداء الامتحانات هذا العام، تضم 50 ألفًا و213 طالبًا وطالبة، إلى جانب 24 استراحة للملاحظين، موزعة بالتساوي بين الرجال والسيدات، لتوفير سبل الراحة للعاملين خلال فترة الامتحانات.