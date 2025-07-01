حبس عصابة وكر تجارة المخدرات بحوزتهم بضاعة بـ41 مليون جنيه بالقليوبية

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر بؤر إجرامية من متاجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متاجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بالقليوبية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة ، سبق إتهامه فى جنايات "مخدرات، مقاومة سلطات ، سلاح" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (أكثر من 173 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أيس، هيروين، هيدرو ، كوكايين " – 10 قطع سلاح نارى"3 بنادق آلية، بندقية خرطوش، 6 فرد خرطوش" ).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (41) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.



