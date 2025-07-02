فرص عمل للشباب.. اجتماع موسع للجنة التوظيف بالأقصر

ترأس الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء لجنة التوظيف لمشروع النمو الأخضر، والمشكَّلة بقرار المحافظ المهندس عبدالمطلب عمارة رقم 500 لسنة 2024، بالتنسيق مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

وتهدف اللجنة إلى تعزيز الربط بين أصحاب الأعمال في القطاع الخاص، وراغبي العمل من الشباب، والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.



وخلال الاجتماع، ناقش نائب المحافظ التحضير لعقد ملتقيين توظيفيين في مدينتي الأقصر وإسنا، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، بالإضافة إلى تنظيم أيام توظيفية في عدد من القرى المستهدفة، من خلال تنفيذ يوم توظيفي بكل قرية، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة لسكان القري .

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع على أهمية التنسيق والتشبيك بين جميع الجهات المعنية، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة، بما يضمن تنظيم ملتقيات توظيف مشرفة تحقق مخرجات فعلية، كما شدد علي ضرورة التركيز على برامج التدريب والتأهيل المهني، والاهتمام بتوفير فرص عمل وتدريب للمرأة وذوي الهمم، إلى جانب تنظيم حملات توعية لحث الشباب والفتيات على الاستفادة من فرص العمل والتدريب المتاحة، وأشار إلى أهمية تسليط الضوء على النماذج الناجحة التي سبق أن استفادت من برامج التدريب. مع الإعلان المسبق عن فرص العمل والتدريب لضمان وصول الشباب إليها بما يتناسب مع مؤهلاتهم وميولهم المهنية.



وشارك في الاجتماع كلاً من الدكتورة رحاب علي عبدالوهاب مدير التأمين الصحي الشامل بالأقصر، والدكتور حمودة دردير عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية ، وعمر رياض مدير مكتب اليونيدو بالأقصر وقنا، وكرستين صفوت مدير مركز شغلنى للتوظيف بسوهاج، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد رضوان مدير إدارة البيئة بالمحافظة، ومحمد حسين مدير مديرية التضامن الإجتماعى، وفاطمة خضري مدير ادارة البرامج الأجنبية ومنسق لجنة التوظيف بالمحافظة، وأحمد بشير رئيس مجلس أمناء مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية، ومرفت سيد مدير مشروعك، ورشا شعبان رئيس وحدة السكان، وحياة عبدالرحيم مسئول منصة أيادى مصر، وممثلين عن هيئة تعليم الكبار، وجهاز تنمية المشروعات، ووحدة تكافؤ الفرص، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز شباب الخريجين، والمجمع الصناعي بالبغدادي، ومركز دندرة الثقافي، وغرفة شركات السياحة.