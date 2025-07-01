قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علوم البحار يحسم جدل تسونامي البحر المتوسط
غدا مواجهة حاسمة بين البرلمان والحكومة.. أحمد موسى عن قانون الإيجار القديم: كفايا تصدير أزمات
رئيس إسكان النواب: لو قانون الإيجار القديم مكنش صدر هنلاقى 3 مليون قضية
الإسعاف والطوارئ بغزة: المستشفيات عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين
وزير الأوقاف يزور المسجد الأزرق في الفلبين .. ويتفقد شئون الجالية المسلمة.. صور
تناول النووي الإيراني وحرب أوكرانيا.. أول اتصال بين ماكرون وبوتين منذ 3 سنوات
بعد غزارة الأمطار بالشرقية | توجيه عاجل من المحافظ
بعد تألق بونو أمام السيتي.. هالاند يكسر الصمت
أحمد موسى منتقدا الحكومة: لم تتحدث عن البدائل المتاحة للمستأجرين
حبس سائق ميكروباص في تعاطى مخدر الحشيش حال سيره بالجيزة
جيش الاحتلال: اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة نحو الغلاف
بإعلان مصدر طبي | تطور مثير في الحالة الصحية لمصابات حادث الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والمدارس الفنية

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

اعتمد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024-2025 ، بمدارس المرحلة الثانوية النظامية تعليم عام وفني للعام الدراسي القادم 2025- 2026 ، وبلغ الحد الأدنى للقبول  بالثانوية العامة النظامية 232 درجة.

وأوضح الدكتور صفوت جارح ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه سيتم قبول خدمات الثانوي العام وفقاً للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018، بنسبة 25% من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوي العام على مستوى كل إدارة تعليمية، مع ترتيب المتقدمين وفقاً للمجموع تنازلياً لتحقيق العدالة.

وأكد وكيل وزارة التعليم بالأقصر ،  أن درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي  هي 220 درجة، بعد اجتياز المقابلة الشخصية، بينما درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الصناعي 210 درجة، فى مدارس الأقصر الميكانيكية بنين ، وإسنا الصناعية بنين ،والدير الصناعية المشتركة ( بنين ) ، و190 درجة لمدارس الأقصر الصناعية بنات ، وأرمنت الميكانيكية بنين ، وأرمنت الصناعية بنات ، والعديسات الصناعية المشتركه حاجر الضبعية الصناعية المشتركة ، الدير الصناعية المشتركة بنات ، وإسنا الصناعية بنات ، و175 درجة لمدارس الأقصر الزخرفية بنين ، والعشي الصناعية المشتركة ، وأرمنت الزخرفية بنين ، والديمقراط الصناعية بنات.

ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم التجاري 190 درجة، لمدارس الأقصر التجارية بنات ، وأرمنت  التجارية المشتركة ، والعشي التجارية المشتركه ،وإسنا التجارية. بنات ، و185 درجة لمدارس العديسات التجارية المشتركة ، والمريس التجارية المشتركة ، والبياضية التجارية المشتركة ، و180 درجة لمدارس الأقصر التجارية بنين والفصول الملحقه ابن الجراح التجارية ، والضبعية التجارية ، ونجع حبشي التجارية .

ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعي 170 درجة.

يذكر أن عدد الناجحين بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024-2025  ، 13825 طالب وطالبة .

تأتي هذه القرارات  في إطار جهود محافظة الأقصر لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية عادلة ومناسبة لجميع الطلاب، بما يضمن تحقيق التوازن بين التعليم العام والفني وتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.

الاقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم.. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

لحوم فاسدة

قبل استخدامها.. ضبط طن لحوم وكبدة فاسدة داخل ثلاجة بطوخ

رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية

مياه الشرقية تعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الأمطار

صورة موضوعية

رئيس حي جنوب الغردقة يبحث شكاوى المواطنين في لقائه الأسبوعي

بالصور

زحام حول غادة عبد الرزاق في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد

غادة عبد الرازق رفقة المخرج أحمد نادر جلال
غادة عبد الرازق رفقة المخرج أحمد نادر جلال
غادة عبد الرازق رفقة المخرج أحمد نادر جلال

بشرتك في خطر مع حرارة الصيف .. أمراض جلدية شائعة وطرق الوقاية منها

أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف
أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف
أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف

أمل حجازي تشارك جمهورها أول صور بعد خلعها الحجاب

أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي

دون إضافة شيء جديد.. BMW ترفع أسعار سياراتها

سيارات BMW
سيارات BMW
سيارات BMW

فيديو

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد