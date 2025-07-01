محافظ الأقصر يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والمدارس الفنية

اعتمد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024-2025 ، بمدارس المرحلة الثانوية النظامية تعليم عام وفني للعام الدراسي القادم 2025- 2026 ، وبلغ الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة النظامية 232 درجة.

وأوضح الدكتور صفوت جارح ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه سيتم قبول خدمات الثانوي العام وفقاً للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018، بنسبة 25% من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوي العام على مستوى كل إدارة تعليمية، مع ترتيب المتقدمين وفقاً للمجموع تنازلياً لتحقيق العدالة.

وأكد وكيل وزارة التعليم بالأقصر ، أن درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي هي 220 درجة، بعد اجتياز المقابلة الشخصية، بينما درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الصناعي 210 درجة، فى مدارس الأقصر الميكانيكية بنين ، وإسنا الصناعية بنين ،والدير الصناعية المشتركة ( بنين ) ، و190 درجة لمدارس الأقصر الصناعية بنات ، وأرمنت الميكانيكية بنين ، وأرمنت الصناعية بنات ، والعديسات الصناعية المشتركه حاجر الضبعية الصناعية المشتركة ، الدير الصناعية المشتركة بنات ، وإسنا الصناعية بنات ، و175 درجة لمدارس الأقصر الزخرفية بنين ، والعشي الصناعية المشتركة ، وأرمنت الزخرفية بنين ، والديمقراط الصناعية بنات.

ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم التجاري 190 درجة، لمدارس الأقصر التجارية بنات ، وأرمنت التجارية المشتركة ، والعشي التجارية المشتركه ،وإسنا التجارية. بنات ، و185 درجة لمدارس العديسات التجارية المشتركة ، والمريس التجارية المشتركة ، والبياضية التجارية المشتركة ، و180 درجة لمدارس الأقصر التجارية بنين والفصول الملحقه ابن الجراح التجارية ، والضبعية التجارية ، ونجع حبشي التجارية .

ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعي 170 درجة.

يذكر أن عدد الناجحين بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024-2025 ، 13825 طالب وطالبة .

تأتي هذه القرارات في إطار جهود محافظة الأقصر لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية عادلة ومناسبة لجميع الطلاب، بما يضمن تحقيق التوازن بين التعليم العام والفني وتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.