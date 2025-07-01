تعديل الشعار..مجلس جامعة الأقصر يعتمد الهوية البصرية للجامعة

عقد مجلس جامعة الأقصر برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة، اجتماعه الدوري رقم 77، بحضور أعضاء المجلس؛ لمتابعة سير العمل بالمنظومة التعليمية.



وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها اعتماد مجلس جامعة الأقصر لتسيير أعمال مجلس أمناء جامعة الأقصر الأهلية؛ لحين تشكيل مجلس أمناء، كما اعتمد المجلس الهوية البصرية للجامعة وأقر تعديل شعارها.



ووافق المجلس على فتح الموقع الإلكتروني للتقديم للداسات العليا بكليات الجامعة؛ علي أن يكون خلال الفترة من 3/8/2025 حتي 4/9/2025م.

كما تمت الموافقة على تفعيل الدراسات العليا بقسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن مرحلتي (الدبلوم – الماجستير) شعبة ( الأدب – اللغة) بداية من العام الجامعي 2025/2026م.

وناقش المجلس تدبير عدد من الدرجات الوظيفية الشاغرة ببعض كليات الجامعة ونقلها إلي وظيفة معيد لشغلها عن طريق التكليف من خريجي عام 2025/2026م.



واعتمد المجلس الخطة الزمنية للعام الجامعي 2025/2026م؛ على أن يكون موعد إمتحانات الدور الثاني (دور أكتوبر) يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026م.

كما اعتمد المجلس منح درجة الليسانس في الآثار الطلاب الناجحين بالفرقة النهائية بكلية الآثار و (47) طالبا وطالبة بنسبة مئوية (100%)، وكذلك منح درجة الليسانس في الآلسن للطلاب الناجحين بالفرقة النهائية بكلية الألسن و (139) طالبا وطالبة بنسبة مئوية (92,05%).

كما تم منح درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات للطلاب الناجحين بالفرقة النهائية بكلية الحاسبات والمعلومات بنظام الساعات المعتمدة و (66) طالبا وطالبة بنسبة مئوية (91,67%).

كما تم منح درجة البكالوريوس في السياحة والفنادق للطلاب الناجحين بالفرقة النهائية بكلية السياحة والفنادق و(71) طالبا وطالبة بنسبة مئوية (68,27%).



ووافق المجلس على مقترح تفعيل الدراسات العليا بقسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن مرحلتي (الدبلوم – الماجستير) شعبة ( الأدب – اللغة) بداية من العام الجامعي 2025/2026م.



كما اعتمد مجلس جامعة الأقصر الضوابط والقواعد المنظمة للفصل الصيفي للطلاب المقيدون بالبرامج العامة والمميزة (بمصروفات) علي مستويات مرحلتي البكالوريوس والليسانس "بنظام الساعات المعتمدة"؛ والتي من المزمع أن يتم العمل بها إعتباراً من العام الجامعي 2026/2025م.

ووافق المجلس على فتح التسجيل للفصل الصيفي بكليات ( السياحة والفنادق – الحاسبات والمعلومات – التربية – العلوم) لجميع الأقسام والشعب بنظام؛ علي أن يبدء التسجيل إعتباراً من يوم الأحد الموافق 6/7/2025م ولمدة 8 أسابيع؛ علي أن تُضاعف خلالها عدد الساعات الدراسية الأسبوعية المخصصة لكل مقرر.



واعتمد مجلس جامعة الأقصر تعديل اللائحة المالية والإدارية لمركز تكنولوجيا المعلومات والإتصالات – جامعة الأقصر "وحدة ذات طابع خاص" كما تم اعتماد اللائحة المنظمة لمركز الإختبارات الإلكترونية – بجامعة الأقصر.



وقررالمجلس نقل السيد أ.م.د/ ممدوح عبدالحكيم مصطفي أحمد – الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء كلية العلوم – جامعة الأزهر فرع أسيوط إلي مثل وظيفته بكلية العلوم جامعة الأقصر علي درجة شاغرة.

كما تم منح د. جهاد أحمد محمد عبده – المدرس بقسم الجرافيك – شعبة فنون الكتاب والرسوم المتحركة – كلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر؛ اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية.



ووافق المجلس على تعيين د. لميس حسن البنا محمد إبراهيم – المدرس مساعد بقسم اللغة الإنجليزية ( تخصص لغويات ) بكلية الألسن – جامعة الأقصر؛ في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية.



كما قرر المجلس منح الباحث شحات أحمد محمد ونان (من الخارج) درجة الماجستير بتقدير ممتاز في الآثار – قسم الآثار المصرية – تخصص دقيق (الآثار المصرية القديمة) بكلية الآثار – جامعة الأقصر.