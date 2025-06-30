إحالة أوراق عامل متهم بهتك عرض طفلة في الأقصر إلى مفتى الجمهورية

أحالت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار مصطفى الجاحر، وعضوية المستشارين مصطفى لطيف، وعلي مصطفى صبري، اليوم الإثنين، أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام، وذلك بعد اتهامه باختطاف طفلة وهتك عرضها.

وتعود أحداث القضية إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، حين أسندت النيابة العامة إلى "محمود ع خ أ"- عامل، يبلغ من العمر 26 عامًا، مقيم بمركز البياضية، اتهاما باختطاف المجني عليها "ر ي م"، 4 سنوات، مستغلًا حداثة سنها، بأن جذبها عنوة إلى مسكنه، وقام بمواقعتها وهتك عرضها.

وأُثبتت الواقعة بموجب التحريات وتقرير الطب الشرعي، وتم على أثرها تحويله إلى محكمة الجنايات بتهمة اختطاف طفلة وهتك عرضها؛ إلى أن أصدرت قرارها المتقدم.