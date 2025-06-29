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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتابع المشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة القرنة

محافظ الأقصر في جولة موسعة بمركز ومدينة القرنة لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية
محافظ الأقصر في جولة موسعة بمركز ومدينة القرنة لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية
شمس يونس

قام المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بجولة تفقدية موسعة بمركز ومدينة القرنة، تابع خلالها عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية، وذلك في إطار حرصه على رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل المحافظ، جولته بتفقد أعمال تطوير وتمهيد الطريق المجاور لوحدة مرور القرنة، حيث وجه مجلس المدينة بفتح الطريق بالجليدر لتسويته وتمهيده باستخدام المعدات اللازمة، مع المتابعة المستمرة للأعمال.

كما تفقد المحافظ ، الموقع المخصص لإقامة موقف سيارات الأجرة أسفل محور سمير فرج، لخدمة أهالي البر الغربي وتسهيل حركة تنقلاتهم من وإلى البر الغربي ، ووجه جهاز تعمير البحر الأحمر وهى الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من المشروع وتسليمه في أقرب وقت.

وتضمنت الجولة أيضًا متابعة أعمال إنشاء مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث شدد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدًا لافتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أهمية المدرسة في تأهيل الكوادر الفنية للعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومحطاتها بالمحافظة.

كما توجه المحافظ، إلى مركز الصيانة والحملة الميكانيكية بالقرنة لتفقد المعدات والمركبات، مثنيًا على الإمكانيات الموجودة، ومشيدًا بمستوى النظافة العام بالمركز، حيث التقى بعمال النظافة وكرمهم بتوزيع كراتين سلع غذائية تقديرًا لجهودهم.

وشملت الجولة أيضًا تفقد عدد من المحلات التجارية بمدخل القرنة الجديدة، ووجه المحافظ بسرعة طرحها للإيجار لخدمة الأهالي وتنشيط الحركة التجارية وتوفير فرص عمل .

وفي قرية البعيرات، تفقد المحافظ أعمال توسعة احد الشوارع وترميم أحد المساجد به ، ووجه بنقل أعمدة الكهرباء لتوسعة الشارع، كما تفقد أعمال إنشاء مدرسة البعيرات للتعليم الأساسي، ووجه بفتح شارع أمامها لتسهيل دخول وخروج الطلاب.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد الأعمال التى تمت بطريق حاجر الأقالته بطول 1.5 كم، حيث تم فتح الطريق ووضع طبقة أساس ليصل لمنسوب قطار الديكوفيل ، ويبدأ طريق حاجر الأقالته من الطريق الزراعي وحتى مدخل قرية الأقالته، وخلال الجولة طالب الأهالى برصف هذا الطريق وعلى الفور وجه محافظ الأقصر مديرية الطرق بعمل الدراسة اللازمة  .

وكذا تفقد أعمال الإحلال والتجديد لمرشح مياه حاجر الضبعية "تصرف 30 لتر/ثانية "، حيث تابع أعمال الإحلال والتجديد الشاملة التي جرت بالمحطة ، حيث تتميز هذه الأعمال باعتمادها الكامل على فرق التشغيل والصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، دون الاستعانة بأية عمالة خارجية، ما يعكس كفاءة الكوادر الفنية المحلية.

ويهدف التطوير إلى رفع كفاءة المحطة وجودة المياه المنتجة، وتقليل معدلات الفاقد والهادر، وذلك من خلال تغيير الربط الترشيحي للمرشحات والطلمبات، وإحلال منظومة حقن الكلور، بالإضافة إلى تطهير خزانات الروبة بالمحطة.

وخلال الجولة بمرشح الضبعية ، تفقد محافظ الأقصر مركز خدمة العملاء الجديد ، لتيسير تقديم مختلف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأهالي المنطقة، بما يشمل كل المعاملات والخدمات والتعاقدات التي يحتاجها المواطنون.  

واختتم المحافظ جولته بتفقد كورنيش البر الغربي، ووجه بإزالة أي إشغالات تعيق الحركة، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يشعر بتحسن الخدمات التي تقدمها الدولة في كافة القطاعات.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر ، ومصطفى جبريل، رئيس مركز ومدينة القرنة ، 
اللواء أ.ح. مهندس أحمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر ،والمهندسة إلهام شيباني، مدير مديرية الطرق والنقل ، والمهندس عصام شحاتة، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر ، والمهندس أسعد مصطفى، منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر

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