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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 28 طن قمامة ومخلفات خلال حملة نظافة شاملة في الأقصر

مركز الطود
مركز الطود
شمس يونس


 
اعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة أحمد حسن أبو الحسن  رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الاقصر، بتنفيذ حملة نظافة شاملة بقرية المريس بمركز الطود بمشاركة رئيس القرية عبدالرازق القاضي بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمركز. 


ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف أعمال وحملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع بكافة مدن المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، وتحسين جودة الحياة وخلق بيئة صحية ومريحة للمواطنين.


وأسفرت الحملة عن رفع 28 طن قمامة ومخلفات مباني وأتربة متراكمة بجانبي الطرق، كما شملت الحملة أيضًا عمليات تنظيف طريق شهر روحه بداية من حدود القرية شمالا مع قرية الضبعية بمركز القرنة، كما تم متابعة نظافة طرق جزيرة أرمنت الحيط التابعة للقرية.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

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