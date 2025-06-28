قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتماد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية في كفر الشيخ.. تفاصيل
إسلام صادق:وسام ابو علي يخطر الأهلي برغبته في الرحيل بعد تلقيه عروضا خارجية مغرية
"فيفا" يتوقع تشكيل الهلال أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية
النائب الأول للرئيس الإيراني: لم نكن نسعى لبدء حرب ونتخذ الإجراءات اللازمة لحماية بلادنا
وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يشهدان إطلاق الموسم السابع لمشروع متطوعي YLY
مصطفى محمد يضع الأولوية له البقاء في أوروبا الموسم المقبل عن العودة لدوري نايل
أحمد حسن: بعض لاعبي الأهلي رفضوا الدخول في صفقات تبادلية
245 درجة .. اعتماد تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة بكفر الشيخ
متى يوم عاشوراء 2025؟.. ترقبه بعد 6 أيام و7 ليالي
مسؤولون إسرائيليون يستغربون تفاؤل ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة
مخاطر تواجه الأمن القومي المصري.. ندوة تثقيفية لقوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم بمقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة يحقق فوزا كبيرا على مونتينيجرو في الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يكرم أوائل الشهادة الإعدادية وقيادات التعليم المتميزين

في احتفالية مميزة.. محافظ الأقصر يكرم أوائل الشهادة الإعدادية وقيادات التعليم المتميزين
في احتفالية مميزة.. محافظ الأقصر يكرم أوائل الشهادة الإعدادية وقيادات التعليم المتميزين
شمس يونس

في احتفالية كبرى شهدتها محافظة الأقصر، كرّم المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، الذين حصلوا على الدرجة النهائية (280 من 280)، وعددهم 37 طالبًا وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، إلى جانب تكريم طالبين من ذوي الهمم من مدارس التربية الخاصة ، وذلك بمكتبة مصر العامة .

هنأ المحافظ الطلاب المتفوقين وأسرهم على هذا الإنجاز، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور، مؤكدًا أن هذا التكريم المعنوي والمادي يُعد حافزًا لهم لمواصلة التميز والتفوق في المستقبل، كما أنه يعكس اهتمام الدولة بتقدير المتفوقين ورعاية الموهوبين.

وأكد "عماره" أن هذا النجاح الجماعي هو ثمرة تضافر الجهود من جميع عناصر العملية التعليمية، ويُجسّد حرص الدولة على تطوير التعليم والارتقاء بمستوى الأداء داخل المحافظة ، مؤكدا أن العام القادم يشهد أفتتاح مدرسة تابعة لمياه الشرب والصرف الصحي لتؤهل الخريجين للعمل بشركة المياه ، وكذا تشهد المحافظة أفتتاح جامعات جديدة أهلية وخاصة لإثراء العملية التعليمية.

أسماء الطلاب المتفوقين (الدرجة النهائية):

سميه عبد الجليل عبد الكريم – طيبة الجديدة.

معاذ محمود عبد الهادي بدوي – طيبة الجديدة.

رغد الحسن عبد الفتاح أحمد – إسنا الإعدادية بنات.

عائشة عبد المعطي محمود طه – طلعت ناصر.

يوسف عماد محمد عبد المجيد – مصطفى كامل.

عبد الله عارف أحمد محمد – مستعمرة الري.

ملك محمد عبد العاطي محمد – أرمنت الحيط.

ندى جعفر النميري محمد – طيبة الجديدة.

منه محمد إبراهيم محمود – البياضية.

حبيبة أحمد عبده إسماعيل – العديسات.

غادة جابر رزق سعد – السريب.

هدى مصطفى أحمد محمد – صلاح الدين.

مكاريوس عماد شوقي مجلع – السلام الخاصة لغات.

يوسف عماد شوقي مجلع – السلام الخاصة لغات.

أحمد حمزة محمد عبد الله – السريب.

إسراء محمود علي حسين – المساوية.

مريم أحمد عبد المنعم علي – المساوية.

فيرينا نشأت النادي صموئيل – الأقصر بنات.

سلمى خالد خلف الله أحمد – الأقصر بنات.

أحمد سالم بستاني أبو المجد – العديسات.

أحمد إسماعيل محمد حسن – ترعة ناصر.

آلاء أشرف محمد عبد الجليل – مستعمرة الري.

ندى أحمد سعد محمد – مستعمرة الري.

ندى محمد محمود أحمد – الشهيد محمود النوبي.

سما وليد أمين جاد – مستعمرة الري.

محمد بكري جلال حسن – عمار بن ياسر.

بسملة أشرف محمد أحمد – طيبة الجديدة.

نهى أحمد محمد أحمد – القرايا.

ريتاج أحمد عبد الوهاب – السريب.

سلمى حسين محمد حسن – مستعمرة الري.

ديفيد حشمت حلمي سمسوم – الأقباط الإعدادية.

رؤى ياسر محمود محمد – عمر بن الخطاب بنات.

مريم سيد موسى إبراهيم – الحلة.

محمود إسماعيل محمد أحمد – جمال عبد الناصر.

مصطفى زكريا صالح محمد – العضايمة.

ماثيو محب شوقي حبيب – السلام الخاصة لغات.

سلمى سيد محمد علي – الضبعية بنات.


تكريم ذوي الهمم:

ملك حجاج محمد جادو – مدرسة أمل طه حسين للصم وفصول النور للمكفوفين.

دياب محمد محمود حسين – مدرسة أمل إسنا للصم.


تكريم القيادات التعليمية المتميزة:

إيمان عبد العال الحداد – مدير عام التعليم العام.

هشام عبد الستار محمود – مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات.

عثمان عبد الرحيم أحمد – مدير التعليم الإعدادي.

سيد أحمد أحمد النوبي – مدير إدارة التربية الخاصة.

صبحي يوسف إبراهيم – نقيب المعلمين ومدير إدارة الزينية.

محمد سيد بغدادي – مدير إدارة الأقصر التعليمية.

أحمد عبد الواحد عمر – مدير إدارة إسنا التعليمية.

سعاد ربيع داوود أحمد – مدير إدارة البياضية التعليمية.

عبده الضوي أحمد – مدير إدارة أرمنت التعليمية.

الطاهر عبد الحميد محمد – مدير إدارة الطود التعليمية.

حسان أحمد مرتضى – مدير إدارة القرنة التعليمية.


واختُتمت الاحتفالية بتأكيد المحافظ على أن هذه اللحظات المضيئة هي لبنات أساسية في بناء جيل واعٍ ومتفوق، يحمل راية المستقبل لمصر.
شهدت الاحتفالية حضور الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر،  والدكتور محمد حسانى مدير عام مكتبة مصر العامة.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

استخراج "سماعة غش" من أذن طالب

شاهد .. استخراج "سماعة غش" من أذن طالب "بالملقاط".. وزملاءه: جت سليمة

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الطريق الإقليمي

بطمن على قريبتي اتفاجئت ببناتي في المشرحة.. حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الإقليمي |فيديو

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|مايكروسوفت تستبدل شاشة الموت الزرقاء بلون جديد في ويندوز.. شاومي تطلق ساعة Watch S4 بتصميم متطور ومواصفات قوية

جوجل

بسبب تآكل الزيارات… جوجل تقدم نظاما جديدا لأصحاب المواقع لزيادة أرباحهم

سامسونج

سامسونج تستبدل قلم S Pen ببطارية أكبر.. كيف تكون النتيجة؟

بالصور

مخاطر تواجه الأمن القومي المصري.. ندوة تثقيفية لقوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم بمقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

صورة من الندوة
صورة من الندوة
صورة من الندوة

بعد إعلان انفصالها .. ماذا قالت عبير صبري عن التوافق مع زوجها؟

عبير صبري وطليقها أيمن البياع
عبير صبري وطليقها أيمن البياع
عبير صبري وطليقها أيمن البياع

قبل طرحه بأيام ..تعرف على التفاصيل الكاملة لفيلم أحمد وأحمد

أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"

5 أطعمة تساعد على تقليل الشعور بالتوتر والقلق .. هتظبط مودك

أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق

فيديو

فيلم ريستارت

إيه الحكاية؟.. الفنان تامر حسني يلجأ للنيابة ويقاضي تيك توكر

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

المزيد