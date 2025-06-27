محافظ الأقصر: ضرورة إعطاء الشوارع الجانبية نفس اهتمام الميادين في النظافة

قام المهندس عبد المطلب عماره ، محافظ الأقصر، بجولة تفقدية موسعة بمدينة الأقصر، وذلك بحضور واللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر ، واللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر.

شملت الجولة عددًا من الشوارع الداخلية وكذا الميادين الحيوية في المدينة، بهدف الوقوف على مستوى النظافة .



بدأت الجولة من منطقة العوامية، حيث تفقد المحافظ شارع مدرسة الأقصر الثانوية للبنات ومدرسة أبو الحجاج، تلاها المرور بميدان صلاح الدين، وشارع عبد المنعم العديسي، وشارع سعد زغلول "شارع المحطة" ، وميدان أبو الحجاج، والكورنيش، ومنطقة الكرنك، وميدان الملك عبد الله، وصولًا إلى الكورنيش المواجه لمعبد الكرنك، وذلك لمتابعة أعمال النظافة فى الشوارع .



وأكد محافظ الأقصر خلال جولته أهمية الارتقاء بمستوى النظافة في كافة الشوارع، مشددًا على ضرورة إعطاء الشوارع الجانبية نفس الاهتمام مثل الشوارع والميادين الرئيسية، بما يعكس المظهر الحضاري اللائق بمدينة الأقصر كواجهة سياحية عالمية.