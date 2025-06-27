حملات تموينية مكثفة وضبط سلع غذائية مجهولة المصدر بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، عن تشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية، والتأكد من جودة الخبز المنتج للمواطنين وجودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق.

وتم ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية بناحية بندر الأقصر لحيازته سلع غذائية غير مدون عليها تاريخ الانتاج وسلع غذائية بدون فواتير أو مستندات قانونية تدل على مصدر حيازته، وبذلك تكون مجهولة المصدر لـ 1350 علبة عصير زنة العلبة 200 مل وهي عبارة عن 50 لفة عصير و96 علبة مصاصة بنكهات مختلفة.

وفى مدينة إسنا تم ضبط كمية قدرها 20 كرتونة زيوت سيارات بكل كرتونه 12 جركن سعة الجركن 1 كجم بإجمالي 240 جركن بأحد مخازن زيوت السيارات الغير مرخصة بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها.

وباستمرار أعمال الحملات تم ضبط 12 مخالفة لعدم الإعلان و إدارة منشأة بدون ترخيص، و تم التحفظ على المضبوطات و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين و اخطار النيابة العامة بشأنها.

كما تم ضبط 340 كيس مقرمشات و شيبسى مجهول المصدر بالزينيه و ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية داخل أحد المخابز السياحية الغير مرخصة بأرمنت.

وتم التحفظ على المضبوطات و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين و أخطار النيابة العامة بشأنها.

كما أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأقصر على إستمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز ومستودعات الدقيق، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعارها المقررة، ومواجهة كافة أشكال التلاعب والاحتكار و ضبط المخالفين تموينيا.