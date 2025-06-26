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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولات ميدانية في شوارع الطود للتوعية بمخاطر الإدمان بالأقصر

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووحدة حماية الطفل ينظمان جولات ميدانية في شوارع الطود للتوعية بمخاطر الإدمان
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووحدة حماية الطفل ينظمان جولات ميدانية في شوارع الطود للتوعية بمخاطر الإدمان
شمس يونس

قام أعضاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتنسيق مع الوحدة العامة لحماية الطفل والوحدة الفرعية بالطود بالاقصر بجولات ميدانية مكثفة في شوارع وميادين قري مركز ومدينة الطود بهدف توعية المواطنين حول مخاطر الإدمان وأضرار التعاطي. 

   وتضمنت الجولات تقديم شرح عن أضرار المواد المخدرة على الفرد والمجتمع بهدف مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والتي لا تقتصر على تقديم خدمات العلاج والتأهيل فحسب، بل تمتد لتشمل الوقاية والتوعية المباشرة للجمهور في مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، مع تقديم شرح مبسط وميسر حول أنواع المواد المخدرة، وأضرارها الصحية والنفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى توضيح العلامات التي قد تدل على تعاطي شخص ما للمخدرات وكيفية التعامل معه ، وتوزيع مطبوعات وكتيبات توعوية تحتوي على أرقام الخط الساخن للصندوق 16023 والذي يقدم خدمات العلاج المجاني والسرية التامة.


وأكدت نجوي إبراهيم مدير الوحدة العامه لحماية الطفل بالأقصر، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من خلال خطة سنوية تحت إشراف أحمد وزيري السكرتير العام بمحافظة الأقصر، لافتة إلى أهمية هذه الجولات الميدانية في الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر عرضة لانتشار الظاهرة، مؤكدة أن التوعية المباشرة والتعامل الإنساني مع المشكلة يساهمان بشكل كبير في تغيير المفاهيم الخاطئة حول الإدمان وتشجيع المتعاطين على طلب المساعدة، وحماية الأجيال الجديدة من الوقوع في براثن الإدمان.

ياتى ذلك في اطار تكثيف جهود التوعية  المجتمعية بمحافظة الأقصر ، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، ومتابعة أحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة الطود، 

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