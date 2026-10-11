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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل حبس صانعة محتوى بالتجمع بتهمة نشر فيديوهات رقص خادشة للحياء

المتهمة
المتهمة
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة ، حبس صانعة محتوي 4 ايام على ذمة التحقيقات،   لقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وكانت قد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، وبحوزتها هاتف محمول “بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى” ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة حبس صانعة محتوي ملابس خادشة

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