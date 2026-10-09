حبس صانع محتوى 4 أيام لنشره مقاطع فيديو خادشة للحياء

قررت جهات التحقيق حبس صانع محتوى 4 أيام لقيامه بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على صانع المحتوى بعد أن رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن التلفظ بألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزته “هاتف محمول”، وبفحصه؛ تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته؛ اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية.