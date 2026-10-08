حبس منتج شهير 3 سنوات في قضيتي شيكات بدون رصيد

قضت محكمة مستانف مدينة نصر، بتأييد حكم حبس المنتج السينمائي ع. م. 3 سنوات، في قضيتين تتعلقان بإصدار شيكات بدون رصيد، لصالح مهندس صوت، على خلفية مستحقات مالية عن أعمال فنية سابقة.



وقال المستشار ياسر حاتم، محامي مهندس الصوت، إن الحكم الصادر ضد المنتج أصبح نهائيًا وباتًا وواجب النفاذ، موضحًا أنه تم إبلاغ نقابة المهن السينمائية بالأحكام لاتخاذ الإجراءات النقابية والقانونية اللازمة، وفقًا للائحة النقابة والقوانين المنظمة.



وأضاف أن الأزمة تعود إلى شيكات مستحقة السداد، مشيرًا إلى استمرار محاولات التسوية لأكثر من 3 سنوات، وتدخل عدد من المسؤولين للوساطة وإنهاء الأزمة وديًا، إلا أن المنتج، بحسب محامي مهندس الصوت، لم يلتزم بالمهلة الإضافية والمواعيد المتفق عليها للسداد.