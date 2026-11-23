كشفت الفنانة منة شلبي عن كواليس تجربتها في مسلسل «عنبر الموت»، مشيرة إلى أن العمل يحمل العديد من التحديات النفسية والعصبية، سواء على مستوى طبيعة الأحداث أو تفاصيل الشخصية التي تقدمها خلال المسلسل.

وقالت منة شلبي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن فريق العمل حاول تقديم شخصية ذات طبيعة سيكوباتية، وهو ما تطلب مجهودًا خاصًا في التعامل مع أبعادها النفسية والانفعالية، مؤكدة أن المسلسل يتضمن تفاصيل معقدة وتحديات مختلفة فرضتها طبيعة الدور والأحداث الدرامية.

وأضافت أن تقديم هذه الشخصية كان من التجارب التي تحتاج إلى تركيز كبير، نظرًا لما تحمله من جوانب نفسية متشابكة، موضحة أن العمل يسعى إلى تقديم معالجة درامية مختلفة للشخصيات والصراعات التي تدور حولها الأحداث.

وشددت منة شلبي على عدم وجود علاقة بين مسلسل «عنبر الموت» وقضية عايدة نور الدين، مؤكدة أن العمل لا يرتبط بهذه القضية، وأن ما يتم تقديمه من أحداث وشخصيات يأتي في إطار المعالجة الدرامية الخاصة بالمسلسل.