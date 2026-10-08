فتاة صورته.. القبض على المتهم بإرتكاب أفعال خادشة للحياء داخل ميني باص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالإتيان بأفعال خادشة للحياء حال إستقلالهما أتوبيس "مينى باص" بالقاهرة .



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) وبسؤالها أفادت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالإتيان بأفعال خادشة للحياء حال إستقلالهما أتوبيس "مينى باص" بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بتاريخ 21/ سبتمبر المنقضى .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .