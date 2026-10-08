حيلة تحديث البيانات.. القبض على المتهم بالنصب على عملاء البنوك

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليه بدعوى تحديث بيانات حسابه البنكى والإستيلاء منه على مبلغ مالى بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/يونيو المنقضى تبلغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من (القائم على النشر "مالك شركة" – مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بإرسال رسالة نصية له عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامه بالحصول على هديه من أحد البنوك وإرسال رابط لموقع إلكترونى ، ولدى دخوله عبر الرابط المشار إليه وإدخال بيانات حسابه البنكى فوجئ بسحب مبلغ مالى.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مالك شركة لتجارة الجملة – مقيم بالجيزة) ، وبحوزته (مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة" – 9 فيزا كارت خاصين بعدد من البنوك المختلفة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس".





