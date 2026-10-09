معاه حشيش .. القبض على صانع محتوى نشر فيديوهات خادشة عبر صفحته

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن التلفظ بألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ،وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – كمية لمخدر الحشيش) .

وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.