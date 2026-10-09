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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أدوات الدجل وهاتفان يكشفان المستور.. ضبط متهم بالنصب على المواطنين بالمنيا

الدجل والشعوذة
الدجل والشعوذة
رامي المهدي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بمحافظة المنيا؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك؛ بعد أن رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، نشاط المتهم؛ بعدما تبين ترويجه لأعمال الدجل والشعوذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا، وعُثر بحوزته على هاتفي محمول، وبفحصهما؛ تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، إلى جانب الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

وبمواجهته؛ أقر بممارسة النشاط المشار إليه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، والترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

العلاج الروحاني الدجل والشعوذة اخبار الحوادث

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