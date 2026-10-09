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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد استغاثتها.. ضبط عامل تعدى على زوجته بالضرب في الشرقية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام عصا خشبية وسرقة مشغولاتها الذهبية ومحاولة طردها من مسكنها بالشرقية.


 بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة منيا القمح من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل "مصابة بكدمات متفرقة بالجسم – مقيمة بدائرة المركز) وبسؤالها قررت بتضررها من زوجها (عامل - مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب بإستخدام عصا خشبية لخلافات عائلية بينهما محدثاً إصابتها المنوه عنها.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وقام بالتخلص من الآداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة".. ونفى قيامه بسرقة مصوغاتها الذهبية، وبسؤال القائمة على النشر أقرت بإدعائها بشأن قيامه بسرقة المصوغات الذهبية للإهتمام بشكواها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى عصا خشبية

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