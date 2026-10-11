تزايد اهتمام المقبلين على الزواج بمعرفة تكلفة استخراج الشهادة الطبية المطلوبة لإتمام عقد الزواج، إلى جانب المستندات اللازمة وخطوات إجراء الفحوصات الصحية المعتمدة.

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها



وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الصحة والسكان تحديد رسوم استخراج الشهادة الطبية للمقبلين على الزواج بقيمة 96 جنيها، مع التأكيد على ضرورة إجراء التحاليل قبل موعد الزواج بمدة كافية، بما يتيح الحصول على النتائج ومراجعتها قبل استكمال الإجراءات الرسمية.

سعر استخراج الشهادة الطبية للمقبلين على الزواج 2026

أوضحت وزارة الصحة والسكان، في خطاب موجه إلى مديريات الشؤون الصحية، أن رسوم استخراج الشهادة الطبية للمقبلين على الزواج تبلغ 96 جنيها، مشددة على أهمية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على الحالة الصحية للطرفين، والكشف المبكر عن الأمراض التي قد تؤثر على حياتهما الأسرية أو صحة الأبناء مستقبلا.

وأكدت الوزارة ضرورة إجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما، حتى يتسنى ظهور النتائج ومناقشتها مع الطرفين، واستكمال أي استشارات طبية قد تستدعيها الحالة.

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026

خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الخطوات التي ينبغي اتباعها لإجراء الفحوصات الطبية واستخراج الشهادة، وجاءت كالتالي:

التوجه إلى إحدى الوحدات الصحية المعتمدة لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.



زيارة غرفة المشورة المخصصة للمقبلين على الزواج للتعرف على طبيعة الفحوصات وأهميتها.

إجراء التحاليل والفحوصات الطبية المطلوبة داخل الوحدة الصحية.

انتظار ظهور النتائج، التي تتاح خلال مدة تصل إلى 14 يوما من إجراء الفحوصات.



مناقشة النتائج خلال جلسة مشورة طبية تتسم بالسرية والخصوصية، بما يضمن اطلاع كل طرف على المعلومات الصحية الخاصة به.

استكمال إجراءات الحصول على الشهادة الطبية وطباعة النتائج وفقا للإجراءات المعتمدة.

ونصحت الوزارة المقبلين على الزواج بعدم تأجيل الفحوصات إلى الأيام الأخيرة السابقة لموعد عقد القران، تجنبا لأي تأخير قد ينتج عن انتظار النتائج أو الحاجة إلى استشارات إضافية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة المقبلين على الزواج

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن المستندات المطلوبة تختلف بحسب جنسية الشخص المقبل على الزواج، مع ضرورة توفير صورة شخصية عند طباعة الشهادة الطبية.

أولا: الأوراق المطلوبة للمصريين

يتعين على المواطنين المصريين المقبلين على الزواج تجهيز المستندات التالية:

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص المقبل على الزواج.

صورة من بطاقة الرقم القومي للطرف الآخر.

صورة شخصية مقاس 4×6 عند طباعة الشهادة الطبية.

ثانيا: الأوراق المطلوبة لغير المصريين

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026

بالنسبة إلى غير المصريين المقبلين على الزواج، تشمل المستندات المطلوبة ما يلي:

جواز السفر أو وثيقة اللجوء، بحسب الحالة.

صورة من إثبات هوية الطرف الآخر.

صورة شخصية مقاس 4×6 عند طباعة الشهادة الطبية.

ويفضل التأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل التوجه إلى الوحدة الصحية، لتجنب تكرار الزيارة أو تأخر استخراج الشهادة.

ما الفحوصات التي تشملها مبادرة المقبلين على الزواج؟

تقدم المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج حزمة متكاملة من التحاليل الطبية التي تستهدف الكشف المبكر عن عدد من الأمراض المعدية وغير المعدية، إلى جانب بعض الأمراض الوراثية التي قد تؤثر على صحة الزوجين أو الأبناء.

وتشمل الفحوصات الكشف عن:

الأمراض المعدية: من بينها فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي «بي» و«سي»، وفيروس نقص المناعة البشرية.

الأمراض غير المعدية: مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والسمنة.

الأمراض الوراثية: ومن أبرزها أنيميا البحر المتوسط وفقر الدم المنجلي.

الصحة النفسية: من خلال تقييم الحالة النفسية، مع توجيه الحالات التي تحتاج إلى متابعة أو دعم إلى المتخصصين.

وتهدف هذه الفحوصات إلى توفير معلومات صحية دقيقة للمقبلين على الزواج، ومساعدتهما على اتخاذ قرارات واعية بشأن حياتهما الأسرية، إلى جانب الحد من المخاطر الصحية المحتملة مستقبلا.