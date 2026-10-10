قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رواتب تصل إلى 25 ألف جنيه.. 37 فرصة عمل هندسي وفني و2539 أخرى في 11محافظة
انقطاع الكهرباء في الكويت.. 5 مغذيات بمحطة السالمية خارج الخدمة
بـ12 مليون جنيه.. ضبط شحنة "زيت قنب" مخدر داخل طرود بريدية بمطار القاهرة| صور
وزير التخطيط : نسعى لبناء اقتصاد متوسطي مرن وشامل.. نواب: خطوة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية ..ومطالب بمنح حوافز تشجيعية
517 هدفًا بعد الثلاثين.. رونالدو يثبت أن العمر مجرد رقم
برق ورعد وأمطار تضرب جنوب سيناء.. شفط تجمعات المياه وتحذيرات من السيول
جمارك الطرود البريدية تضبط محاولة تهريب كمية من زيت القنب المخدر
الرئيس السيسي يصل إلى قاعدة حليم العسكرية في العاصمة الإندونيسية
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الوادى الجديد تضعان حجر أساس مجمع لصناعات التمور
الرئيس السيسي يصل قاعدة حليم العسكرية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا
بزيادة 71% في عامين.. إدراج 135 عالما من جامعة القاهرة ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم
طارق فهمي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز استراتيجية توجه مصر شرقًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فتاوى تشغل الأذهان.. هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. وما كيفية قضاء الصلاة الفائتة عن الفرائض اليومية..وهل تأخر الزواج لمن يرغب فيه إبتلاء من الله؟

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان
عبد الرحمن محمد

فتاوى تشغل الأذهان: 

هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ 

كيفية قضاء الصلاة الفائتة عن الفرائض اليومية 

هل تأخر الزواج لمن يرغب فيه إبتلاء من الله؟ 

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن انتقاض الوضوء بلمس غير الـمَحْرَم، فالمختار عند المالكية أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وعند الأحناف لا ينقض اللمس مطلقًا، ويمكن الأخذ بهذا الرأي لمن ابتُلِي بذلك.

هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لمس الزوجة من زوجها لا ينقض الوضوء، منوها بأن سلام الزوجة على زوجها لا حرج فيه ولا ينقض الوضوء، طالما لم تصاحبه لذة ولا شهوة.

وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية مسألة فيها خلاف بين العلماء.

وأضاف "وسام" خلال فتوى له، للإجابة عن سؤال « ما حكم مصافحة الرجل للمرأة ؟»، أن هناك من العلماء من يجيزون مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية خاصة إذا أمنت الفتنة ولم تكن هناك ريبة، ومنهم من يمنعها، ولكن الأمر فيه خلاف.

وأوضح أن الأحناف لا يرون أن مصافحة الرجل للمرأة ينقض الوضوء، والشافعية يرونه ناقضا ولكن المالكية يرون انه إن كانت المصافحة بشهوة نقض وإن كان بدون شهوة لم ينقض الوضوء.

كيفية قضاء الصلاة الفائتة 

 ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم قضاء الصلوات الفائتة؟ فعندما يتوب الإنسان إلى ربه؛ هل تُمحى صلواته التي لم يصلها من قبل؟ وهل تُحسب عليه؟ وقد قمنا بسؤال أحد المشايخ على الإنترنت فصرح بأنه يجب تعويض الصلاة الفائتة، وهذا غير ممكن، فما هو الحل؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وإذا وجب القضاء على الناسي -مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه- فالعامد أَوْلَى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.

وتابعت دار الإفتاء: فعلى من فاتته الصلاة مدة من الزمن قليلة كانت أو كثيرة أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاةً من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا» رواه أبو داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.

فتاوى تشغل الأذهان لمس المرأة ينقض الوضوء الصلاة الفائتة إبتلاء من الله تأخر الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

السيارة

فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان

صورة أرشيفية

خناقة قلبت بجريمة قتـ.ل.. ماذا حدث أمام بوابة المعمورة بالإسكندرية؟

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

تامر حسني وأحمد سعد يتألقان في حفل زفاف ابنة المخرجة شيرين عادل بحضور نجوم الفن

تامر حسني وأحمد سعد يتألقان في حفل زفاف ابنة شيرين عادل | شاهد

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

دعاء الفجر

دعاء الفجر لزوال الهموم وتفريج الكرب المستجاب مكتوب لراحة النفس وقضاء الحوائج

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

ترشيحاتنا

رانيا فريد شوقي

محامية أون لاين.. رانيا فريد شوقي تكشف عن تفاصيل تحضيرها لـ«عمرة رمضان».. خاص

ليلى مراد وأنور وجدي

هيئة البث الإسرائيلية تثير الجدل بسبب مسرحية ليلى مراد وأنور وجدي

وفاء عامر

مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم الفنانة وفاء عامر

بالصور

هل الرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟.. حقيقة الأمر

هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟

بالأحمر اللافت.. جومانا مراد تخطف الانظار في أحدث ظهور | شاهد

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
المناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد