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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء بعد الوضوء يمحو الخطايا ويغفر الذنوب.. احرص عليه طوال اليوم

دعاء بعد الوضوء يمحو الخطايا ويغفر الذنوب
دعاء بعد الوضوء يمحو الخطايا ويغفر الذنوب
عبد الرحمن محمد

دعاء بعد الوضوء.. يحرص المسلم بعد إتمام الوضوء على اغتنام هذه اللحظات في الذكر والدعاء، فالوضوء ليس مجرد استعداد لأداء الصلاة، وإنما عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار وأدعية يستحب للمسلم المحافظة عليها عقب الوضوء.

ومن أبرز ما ورد في السنة أن يقول المسلم بعد فراغه من الوضوء: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»، وقد جاء في الحديث الشريف أن من قالها بعد إسباغ الوضوء فُتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء.

ماذا نقول بعد الوضوء؟

ومن الأدعية التي يتداولها المسلمون عقب الوضوء: «اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي»، كما يردد البعض: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم أنت ربي سبحانك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك».

ويستحب للمسلم أن يحرص على ذكر الله بعد الوضوء، وأن يستحضر معاني التوبة والطهارة والرجوع إلى الله، خاصة أن الوضوء يرتبط بالاستعداد للوقوف بين يدي الله في الصلاة.

فضل الذكر بعد الوضوء

ورد في السنة النبوية فضل عظيم للذكر عقب الوضوء، ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء».

كما وردت أحاديث في فضل صلاة ركعتين بعد الوضوء، وهو ما يعرف بسنة الوضوء، وقد أشار العلماء إلى عظيم فضل هذه العبادة وما يترتب عليها من الأجر.

وتبرز هذه النصوص أهمية اغتنام المسلم لحالة الطهارة في الإكثار من الذكر والتقرب إلى الله، وعدم التعامل مع الوضوء باعتباره إجراءً يسبق الصلاة فقط.

هل الدعاء بعد الوضوء بدعة؟

الدعاء والذكر عقب الوضوء من الأعمال المستحبة، ولا يصح وصف أصل الدعاء بأنه بدعة لمجرد أن المسلم دعا الله بعد الطهارة، إذ إن عموم الشرع يحث على الدعاء والذكر، كما وردت نصوص صحيحة في أذكار تقال عقب الوضوء.

ويستحب للمسلم أن يلتزم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ما بعد الوضوء فرصة لتجديد التوبة والاستغفار والاستعداد للصلاة، مع استحضار فضل الطهارة وما تحمله من معانٍ إيمانية.

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