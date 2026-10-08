دعاء الستر والفرج مأثور عن النبي.. ردده الآن بيقين

دعاء الستر والفرج .. يبحث كثير من المسلمين عن دعاء الستر والفرج، خاصة في أوقات الضيق والشدائد، رغبةً في أن يرفع الله عنهم ما أصابهم من هموم، وأن يستر عيوبهم وزلاتهم، ويمنحهم الفرج بعد الكرب. وقد جاءت السنة النبوية بعدد من التوجيهات التي تحث على الستر، وتدعو إلى الرحمة والتراحم بين الناس، وتحذر من تتبع عورات الآخرين وكشف ما أمر الله بستره.

ومن الأدعية والأحاديث التي يستأنس بها المسلم في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وهو حديث متفق عليه، وفيه بيان لعظيم فضل ستر المسلم وعدم السعي وراء عثراته أو كشف ما استتر من أموره.

ويُفهم من هذا التوجيه النبوي أن الستر ليس مقصورًا على معنى واحد، وإنما يشمل صورًا متعددة، من بينها عدم فضح المسلم بسبب زلة أو تقصير، وصيانة خصوصيته، وعدم نشر ما يسيء إليه أو يكشف عيوبه أمام الآخرين، ما دام الأمر متعلقًا بمن ليس معروفًا بالأذى والفساد.

وفي جميع الأحوال، يبقى دعاء الستر والفرج بابًا من أبواب الرجاء في رحمة الله، ويستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء والعمل الصالح، وأن يسأل الله أن يستره في الدنيا والآخرة، وأن يفرج عنه ما نزل به من كرب، وأن يعينه على طاعته وحسن الخلق.

دعاء الستر والفرج عن النبي مستجاب

اللهم إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنياي وأهلي ومالي ، اللهم استرْ عورتي وآمنْ روعاتي ، اللهم احفظْني مِن بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ، وأعوذُ بعظمتِك أن أُغتالَ مِن تحتي. صحيح أبي داود، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:5074، حديث صحيح.

﻿اللهم استرنا فوق الأرض، وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

﻿اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك، ويد تمسك، ولا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم أعلِ بفضلك كلمة الحق والدين.

﻿بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا في سترك لعيوبنا، وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارةً بالمغفرة فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاءً على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

﻿اللهم إني أسالك الستر والصلاح والعفو والعافية والتوفيق والرضا والصبر عند المصائب والسعاده الأبدية، اللهم وكل من قال آمين.

﻿اللهم يا مجلي العظائم من الأمور، ويا كاشف صعاب الهموم، ويامفرج الكرب العظيم، ويامن اذا أراد شيئا فحسبه أن يقول كن فيكون، رباه رباه أحاطت بعبدك الضعيف غوائل الذنوب وأنت المدخر لها ولكل شدة، لا إله الا أنت، الغياث الغياث، الرحمة الرحمة، العناية العناية، صل على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله والطف بي في أموري كلها والمسلمين.

﻿اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك، ويد تمسك، ولا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم أعل بفضلك كلمة الحق والدين.

﻿الخلق خلقك، والعبد عبدك، أنت الله الرؤوف الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، كل حق هو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقبلني، وأن تجيرني من النار برحمتك.

﻿اللهم يا مجلي العظائم من الأمور، ويا كاشف صعاب الهموم، ويا مفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئا فحسبه أن يقول كن فيكون، رباه رباه أحاطت بعبدك الضعيف غوائل الذنوب وأنت المدخر لها ولكل شدة، لا إله الا أنت، الغياث الغياث، صلِّ على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله والطف بي في أموري كلها والمسلمين.

دعاء الستر من الفضيحة

1- اللهم خذ بأيدينا من المضائق، واكشف لنا وجوه الحقائق، ووفقنا لما تحب، واعصمنا من الزلل، ولا تسلبنا ستر إحسانك، وقنا مصارع السوء، والطف بنا في سائر تصرفاتنا، واكفنا من جميع جهاتنا، يا أرحم الراحمين.

2- «ربناالسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبد عبدك؛ أنت الله الرءوف الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، كل حق هو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقبلني من عبادك الصالحين، وأن تجيرني من النار برحمتك».

3- «اللهم إني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء فأعذني رب من صرعة البأساء واحجبني عن سطوات البلاء ونجني من مفاجآت النقم واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم واجعلني اللهم ربي في حمى عزك وحياك حرزك من مباغتة الدوائر».

4- «اللهم ربي وأرض البلاء فاخسفها وجبال السوء فانسفها وكُرب الدهر فا كشفها وعوائق الأمور فاصرفه وأوردنا حياض السلامة واحملني على مطايا الكرامة واصحبني إقالة العثرة واشملنا ستر العورة وجد عليّ ربي بآلائك وكشف بلائك ودفع ضّرائك وادفع عني كلاكل عذابك واصرف عني أليم عقابك وأعذني من بوائق الدهور وأنقذني من سوء عواقب الامور واحرسني من جميع المحذور واصدع صفاة البلاء عن أمري واحلل يده مدى عمري إنك الرب المجيد المبدىء المعيد الفعال لما يريد».

5- «اللهم استرنا بسترك الجميل، ولا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم أعلِ بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض ويوم العرض عليك».

6- «اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

7- «اللهم ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، واكشف عني ما نزل بي من ضر وشر كل ما أردت من الأمور، وخلصني خلاصا جميلا يا رب العالمين».

8- «لا اله الا الله قبل كل شيء، ولا اله الا الله بعد كل شيء، ولا اله الا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء».

9- «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله».



