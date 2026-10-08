كنيسة بالمنيا توجه المقبلين على الزواج بإلغاء الحنة

أصدرت كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني بقرية الطيبة التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، تنبيهًا بشأن إقامة الأفراح وصلوات إكليل الزواج، داعية أبناء الكنيسة إلى الحفاظ على بساطة الاحتفالات والالتزام بما يليق بالإطار المسيحي.

إلغاء ليلة الحنة للفتيات

وتضمن التنبيه عدم ارتداء الجلباب الأبيض أو طبع الدم الناتج عن الذبائح عليه خلال الأفراح، موضحًا أن هذه العادات وصفها البيان بأنها «وثنية وغير مسيحية ومحرمة»، إلى جانب الدعوة إلى إلغاء ليلة الحنة للفتيات، لما قد يصاحبها من مبالغة في الملابس والمظهر، بما لا يتفق مع الاحتشام والوقار المسيحي.

كما شددت الكنيسة على عدم المغالاة في تكاليف الزواج، خاصة الذهب والملابس والسيشن والتصوير، مع مراعاة ظروف الشباب وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب الدعوة لعدم نشر صور الأفراح إلا في الحدود المناسبة حفاظًا على الخصوصية، واختتمت التنبيه بالدعوة إلى الالتزام بهذه التوجيهات بروح المحبة والطاعة.