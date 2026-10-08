الأنبا بولا يحاضر عن الأحوال الشخصية بإكليريكية دير المحرق.. صور

على مدار ثلاثة أيام، انعقد بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء مريم المُحرَق العامر كورس تعليمي بعنوان «الكتاب المقدس والعلم وأيام الخلق»، تناولت محاضراته عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقة بين الكتاب المقدس والعلم، وأيام الخلق.

كما تضمن الكورس حوارًا مفتوحًا حول أهم وأبرز قضايا الأحوال الشخصية، والقى المحاضرات نيافة الحبر الجليل الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها.

وشهد الكورس حضور نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق العامر ومدير الكلية الإكليريكية بالدير.

وأقيم الكورس تحت إشراف الراهب القس أرساني المحرقي، المشرف الروحي ووكيل الكلية الإكليريكية بالدير.

وقد شارك في حضور المحاضرات طلبة الكلية الإكليريكية، إلى جانب عدد من الآباء رهبان الدير، في إطار الاهتمام بالتكوين اللاهوتي والمعرفي وخدمة الكنيسة.