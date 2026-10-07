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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يستقبل شباب كنائس الإمارات

قداسة البابا تواضروس وأبناء الكنيسة
قداسة البابا تواضروس وأبناء الكنيسة
ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، مجموعة من شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين جاؤوا برفقة القس ثيؤدور يوسف، حيث قدموا خدمات تعليمية وتوعوية بعدد من الكنائس بأسيوط وبعض مناطق الصعيد.

أشاد قداسة البابا بحماس الشباب واستعدادهم للخدمة، وشجعهم على تكرار الزيارة، وحدثهم عن المفهوم الحقيقي للخدمة.

تم ترتيب هذه الزيارة الخدمية من خلال مكتب "HIGH"، وهو المكتب المعني بالتنسيق الخدمي بين إيبارشيات المهجر والمناطق المحتاجة في مصر. وقد أُنشئ هذا المكتب بقرار من المجمع المقدس، ويحمل اسم HIGH، اختصارًا لعبارة:
Hands in God’s Hand.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المجمع المقدس

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