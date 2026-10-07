البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي بحضور كهنة شبرا الجنوبية

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية في تمام الساعة السابعة مساءً، من المقر البابوي بالقاهرة، وذلك بحضور كهنة كنائس قطاع شبرا الجنوبية وأسرهم.

العظة الأسبوعية

وتُبث العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المسيحية، من بينها قناة أغابي «Aghapy TV»، وقناة «CTV»، وقناة «ME Sat»، وقناة «LOGOS TV»، وقناة «COC»، إلى جانب الصفحات والمنصات الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة.

وتعتبر العظة الأسبوعية لقاءً روحيًا يحرص خلاله قداسة البابا على تقديم رسائل وتعاليم روحية وكنسية، تتناول موضوعات تمس حياة أبناء الكنيسة وتساعدهم على النمو في الحياة الروحية.