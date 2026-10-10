أفراح الوسط الفني.. زواج أبناء وأحفاد النجوم يشعل السوشيال ميديا

شهد الوسط الفني خلال الأيام الماضية حالة من البهجة والاحتفالات بمناسبة زواج ابناء وأحفاد عدد من النجوم، وكان من أبرزها حفل زفاف حفيد محمد نوح وابن سحر نوح وزفاف نجل الفنانة صابرين، وابن المخرجة منال الصيفى والفنان أشرف مصيلحي وابنة المخرجة شيرين عادل إلى جانب خطوبة ابنة الفنانة غادة عادل والمخرج والمنتج مجدي الهواري.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المناسبات السعيدة التي شهدها الوسط الفني خلال الأيام الماضية.

ابنة المخرجة شيرين عادل

احتفلت المخرجة شيرين عادل بزفاف ابنتها الذي شهد حضور نخبة من نجوم الفن، وسط أجواء احتفالية مميزة.

وأحيا الحفل النجمان تامر حسني وأحمد سعد، بمشاركة عدد من الفنانين والشخصيات البارزة في الوسط الفني، من بينهم محمد إمام، ورامي إمام، والدكتور أشرف زكي، وباسم سمرة، ونرمين الفقي، وأحمد رزق، ومحمد علي رزق، ومنة فضالي، إلى جانب عدد آخر من النجوم.

ابن المخرجة منال الصيفي والفنان أشرف مصيلحي

بينما نشرت المخرجة منال الصيفي صورًا جديدة من حفل زفاف نجلها كريم أشرف مصيلحي، الذي احتفل بزفافه على العروس مريم ماجد يوسف.

وأرفقت منال الصيفي الصور بتعليق عبّرت فيه عن فرحتها ودعواتها للعروسين، قائلة: "الحمد لله رب العالمين، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويرزقكم الذرية الصالحة، كريم أشرف مصيلحي ومريم ماجد يوسف وأكيد أشرف فرحان بيكم زي ما إحنا فرحانين، الحمد لله يارب، ربنا يحميكم يا حبايبي".

ابنة سحر نوح

كما احتفلت الفنانة سحر نوح، ابنة الفنان الراحل محمد نوح، بعقد قران نجلها محمد موسى، حفيد الفنان الراحل، في أحد الأماكن بالتجمع الخامس، بحضور زوجها الإعلامي مدحت شلبي، وعدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة، من بينهم الفنانة نادية مصطفى، والكابتن مصطفى عبده، والدكتور حسين نوح، والإعلامية سهير جودة، والكاتبة نسرين حجاج.

ويأتي الاحتفال في ظل ارتباط أسرة العريس بتاريخ فني، إذ يُعد جده الفنان محمد نوح من أبرز الأسماء التي تركت بصمة في الموسيقى والغناء المصري، واشتهر بأغنيته الوطنية «شدي حيلك يا بلد»، التي ارتبطت بوجدان المصريين، وبرز حضورها خلال ثورة 25 يناير. وامتدت مسيرته إلى التلحين والمسرح والسينما، حيث شارك في أعمال فنية عدة، من بينها «الزوجة الثانية» و«السيد البلطي»، كما أسس فرقة «النهار»، وحصل على عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون عام 1991.

زفاف نجل صابرين

واحتفلت الفنانة صابرين، الخميس الماضي، بزفاف نجلها الأكبر نور عبد اللطيف، في أجواء عائلية مميزة، وسط حضور كبير من نجوم الفن والأصدقاء والمقربين.

وحرص عدد من الفنانين على مشاركة صابرين فرحتها بزفاف نجلها، من بينهم يسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وهالة صدقي، ولبلبة، وسوزان نجم الدين، ونرمين الفقي، ورانيا فريد شوقي، ودينا فؤاد، وشريف منير، وياسر جلال، ومحمود حميدة، وخالد زكي، وبشرى، ووفاء عامر، وأشرف زكي، وروجينا.

خطوبة ابنة غادة عادل

كما احتفل المخرج والمنتج مجدي الهواري والفنانة غادة عادل، الأربعاء الماضي، بحفل خطوبة ابنتهما، وسط أجواء عائلية وبحضور عدد من أفراد العائلتين والأصدقاء المقربين.

وجاءت المناسبة في أجواء خاصة بعيدا عن الأضواء، حيث حرصت الأسرة على الاحتفال بهذه الخطوة الجديدة في حياة ابنتهم وسط حضور المقربين.