هلا رشدي تكشف طبيعة علاقتها بعمها خالد جلال ودوره في اختياراتها الفنية

كشفت الفنانة هلا رشدي عن طبيعة علاقتها بعمها المخرج خالد جلال، ومدى تأثيره في اختياراتها الفنية خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن علاقتهما يغلب عليها الطابع العائلي، وأنه لا يتدخل بصورة كبيرة في تفاصيل أعمالها وقراراتها المهنية.

وقالت هلا رشدي، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إن عمها خالد جلال يتابع خطواتها الفنية بصورة طبيعية، مثل أي فرد من أفراد الأسرة، وقد يبدي إعجابه بعمل أو اختيار معين، لكنها تحرص على الفصل بين العلاقة العائلية وطبيعة القرارات الفنية التي تتخذها.

وأضافت أن لكل جانب مساحته الخاصة، موضحة أنها تتعامل معه باعتباره عمها في المقام الأول، بينما تظل اختياراتها وقراراتها الفنية مرتبطة بطبيعة عملها ورؤيتها الخاصة.

هلا رشدي وأعمالها

وأعربت هلا رشدي عن أمنيتها بأن يوفقها الله في خطواتها الفنية القادمة، وأن تواصل تقديم أعمال تحبها وتؤمن بها، وتتمكن من خلالها من الوصول إلى الجمهور وتقديم أفكار إيجابية ومختلفة.

وأكدت أنها تؤمن بأهمية الاجتهاد والسعي المستمر نحو الأفضل، مشيرة إلى أن الإنسان عليه أن يبذل أقصى ما لديه، مع الإيمان بأن لكل شخص نصيبه الذي سيحصل عليه في النهاية.

واختتمت هلا رشدي، بالتأكيد على تمسكها بقناعاتها الفنية، وحرصها على تطوير نفسها باستمرار، مع السعي لتقديم أعمال تحمل قيمة ومعنى وتكون قريبة من الجمهور.

ألبوم هلا رشدي

احتفلت المطربة هلا رشدي، والمنتج مصطفى السويفي، بالألبوم الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، وكشفت كواليس التحضير للألبوم.

وفي لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، كشفت هلا رشدي، كواليس الألبوم، والكليبات التي سوف تقوم بتصويرها والأفكار التي تستعد لتنفيذها في أغاني الألبوم.

كما تحدثت هلا رشدي، عن سر غيابها عن التمثيل، وتأثير الحجاب على مشوارها الفني، وعلاقتها بعمها المخرج الكبير خالد جلال.