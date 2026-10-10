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حفيدة إسماعيل ياسين: جدي كان زملكاوي ويفرض حظر تجول وقت المباريات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حفيدة إسماعيل ياسين: جدي كان زملكاوي ويفرض حظر تجول وقت المباريات

إسماعيل يس
إسماعيل يس
يارا أمين

كشفت سلمى، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، عن انتماء جدها الكروي وتشجيعه لنادي الزمالك، مشيرة إلى أنه كان يحرص على فرض أجواء خاصة داخل المنزل خلال مباريات الفريق الأبيض.

وقالت سلمى، خلال تصريحات إذاعية ببرنامج «الكورة فن»، إن إسماعيل ياسين كان زملكاويًا جدًا، موضحة أنه كان يفرض ما يشبه حظر التجول داخل المنزل وقت مباريات الزمالك، مع منع الحديث حتى انتهاء اللقاء.

وأضافت حفيدة الفنان الراحل: «إسماعيل ياسين كان زمالكاوي جدًا، ووقت ماتشات الزمالك كان بيعمل حظر تجول في البيت وممنوع الكلام.. والحمد لله ساعتها الزمالك كان بيكسب».

وأشارت إلى أن جدها كانت تربطه علاقة قوية بالكابتن حمادة إمام، نجم الزمالك السابق، مؤكدة أنهما كانا يلتقيان باستمرار، في ظل العلاقة الوطيدة التي جمعتهما.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع ترقب جماهير الكرة المصرية لمباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل تساويهما في رصيد النقاط قبل المواجهة، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء كرة القدم، لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.

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