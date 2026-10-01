قمع و تكميم وتحيز ..حسام الحداد ​يكشف سبب انسحابه من نقطة حوار على BBC

أعرب ​الباحث في شئون الإسلام السياسي حسام الحداد عن بالغ استنكاره للتعاطي غير المهني الذي شهدته خلال مشاركته اليوم عبر تطبيق "زووم" في برنامج "نقطة حوار" المذاع على قناة "بي بي سي عربي".

وقال حساب الحداد - في بيان - "​لقد تفاجأت أثناء عرض وجهة نظري الداعمة لموقف الدولة المصرية باقتطاع حديثي ومقاطعتي بشكل غير مبرر، ونقل الكلمة مباشرة إلى ضيف آخر دون إتاحة الفرصة لي لإكمال فكرتي، في محاولة جلية لتغييب الموقف الداعم للمؤسسات الوطنية".

وأكد الحداد إن ما حدث يعكس تحيزًا واضحًا في إدارة الحوار؛ حيث عمد البرنامج إلى استضافة وتحشيد عدد من الضيوف للترويج لسردية واحدة تتبنى أطروحات هجومية ضد الدولة المصرية ونقابة الصحفيين، مع تجاهل تام لقواعد التوازن والموضوعية الإعلامية.

واستطرد "بناءً على هذا التعامل الذي يفتقر إلى أدنى معايير الحرية والمهنية، قررت الانسحاب فورا من البث، وحين تواصل معي فريق إعداد البرنامج لاحقًا لمحاولة إعادتي للظهور، كان ردي واضحًا ومباشرًا: "كيف تتشدقون بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير، بينما تمارسون القمع و التكميم ضد ضيوفكم داخل أروقة برنامجكم؟"

وشدد الحداد - في بيانه الاستنكاري - على أن​ حرية الإعلام لا تتجزأ.. وقال إن الاستقلال المهني يتطلب احترام الآراء كافة دون انتقائية أو توجيه متعمد لمجريات النقاش.