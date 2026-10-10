كريم محسن يكشف لـ صدى البلد تفاصيل ألبومه الجديد «ابن ناس»| فيديو خاص

كشف المطرب كريم محسن عن تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد «ابن ناس»، الذي طرحه يوم 8 أكتوبر، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، تحدث خلاله عن كواليس التحضير للألبوم، وأسباب عودته إلى تقديم الألبومات الكاملة بعد فترة من التركيز على طرح الأغنيات المنفردة، إلى جانب رؤيته لتطور صناعة الموسيقى وأهمية مواقع التواصل الاجتماعي في وصول الأغاني إلى الجمهور.

وأوضح كريم محسن أن ألبوم «ابن ناس» يضم 7 أغنيات، جرى اختيارها بعناية، مع الحرص على أن تتميز كل أغنية بطابعها الخاص وشخصيتها الموسيقية المختلفة، بما يمنح المستمع تجربة متنوعة تجمع بين أكثر من لون غنائي، ويعكس رغبته الدائمة في تقديم أعمال تحمل أفكارًا وأشكالًا موسيقية متجددة.

كريم محسن يراهن على التنوع في ألبوم «ابن ناس»

وأكد كريم محسن أن التنوع يمثل أحد العناصر الأساسية التي حرص على وجودها في ألبومه الجديد، مشيرًا إلى أنه يفضل دائمًا تقديم أغنيات مختلفة من حيث الشكل الموسيقي والأجواء، بدلًا من الاعتماد على نمط واحد طوال العمل.

وأضاف أن اختياره لأغنيات الألبوم جاء انطلاقًا من رغبته في تقديم تجربة متكاملة تتيح للجمهور الاستمتاع بأكثر من حالة غنائية، بحيث تكون لكل أغنية هويتها الخاصة التي تميزها عن باقي أغنيات الألبوم.

ويأتي «ابن ناس» في إطار حرص كريم محسن على تقديم محتوى غنائي متجدد، يواكب تطورات الساحة الموسيقية ويلبي تطلعات جمهوره، خاصة مع التغيرات التي شهدتها طبيعة الاستماع إلى الموسيقى خلال السنوات الأخيرة، واتجاه عدد كبير من المطربين إلى طرح الأغنيات المنفردة بصورة مستمرة.

زوجة كريم محسن صاحبة فكرة طرح الألبوم يوم عيد ميلاده

وتحدث كريم محسن عن كواليس اختيار موعد طرح ألبوم «ابن ناس»، كاشفًا أن فكرة إطلاقه بالتزامن مع يوم ميلاده لم تكن فكرته في البداية، وإنما جاءت باقتراح من زوجته، التي تتولى أيضًا متابعة وإدارة جانب كبير من أعماله.

وأوضح أن الاقتراح نال إعجابه لما يحمله من خصوصية، إذ يمنح الألبوم ارتباطًا بذكرى شخصية مهمة في حياته، ويجعل موعد طرحه مناسبة مختلفة تحمل له قيمة معنوية خاصة.

وأشار إلى أن طرح العمل في يوم ميلاده يضيف إلى التجربة جانبًا شخصيًا، لتصبح هذه المناسبة مرتبطة بصدور ألبوم جديد يقدمه إلى جمهوره، وهو ما يمنح إطلاق «ابن ناس» طابعًا مميزًا بالنسبة إليه.

لماذا قرر كريم محسن العودة إلى الألبومات الكاملة؟

وعن أسباب عودته إلى تقديم ألبوم غنائي كامل بدلًا من الاكتفاء بإصدار الأغنيات المنفردة، أوضح كريم محسن أنه شعر بوجود اشتياق لدى الجمهور إلى تجربة الألبومات، خاصة بعد فترة طويلة اتجه خلالها إلى التركيز على طرح أغنيات «السنجل».

وأشار إلى أن الألبوم الكامل يمنح المطرب مساحة أوسع لتقديم أفكاره الموسيقية، واستعراض تنوعه الفني من خلال مجموعة من الأغنيات التي تختلف في طبيعتها وأسلوبها، لكنها تجتمع في عمل واحد يحمل رؤيته الفنية.

وتعكس هذه الخطوة رغبة كريم محسن في إعادة تقديم تجربة الألبوم لجمهوره، مع الاستفادة في الوقت نفسه من التغيرات التي طرأت على سوق الموسيقى، والتي جعلت الأغنية المنفردة خيارًا حاضرًا بقوة لدى المطربين خلال الفترة الماضية.

كما يتيح ألبوم «ابن ناس» للمستمع فرصة التعرف على أكثر من جانب من اختيارات كريم محسن الغنائية، في ظل حرصه على ألا تتشابه الأغنيات السبع، وأن تكون لكل واحدة منها ملامحها الخاصة.

كريم محسن يتحدث عن أهمية الفيديوهات والريلز في انتشار الأغاني

وفي سياق آخر، تطرق كريم محسن إلى اهتمامه خلال الفترة الحالية بتصوير عدد كبير من الفيديوهات والمقاطع القصيرة «الريلز» المرتبطة بأغنيات الألبوم، موضحًا أن وسائل وصول الأغنية إلى الجمهور شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن النجاح في الوقت الحالي لم يعد مرتبطًا بالمحتوى الغنائي وحده، بل أصبح يتطلب أيضًا حضورًا قويًا ومستمرًا على منصات التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى إحدى الوسائل الرئيسية للتعريف بالأعمال الجديدة والترويج لها.

وأوضح أن الفيديوهات القصيرة أصبحت تلعب دورًا مهمًا في جذب انتباه الجمهور إلى الأغنيات، إذ يمكن لمقطع قصير أن يلفت الأنظار إلى لحن أو مقطع غنائي، ويشجع المستمعين على البحث عن الأغنية والاستماع إليها كاملة عبر منصات الموسيقى المختلفة.

ولفت إلى أن هذا التحول فرض على المطربين الاهتمام بطريقة تقديم أعمالهم بصريًا، وعدم الاكتفاء بطرح الأغنيات وانتظار وصولها إلى الجمهور، خاصة في ظل المنافسة الكبيرة بين الإصدارات الغنائية وسرعة انتشار المحتوى عبر المنصات الرقمية.





مواقع التواصل الاجتماعي عنصر أساسي في نجاح الأغاني

وشدد كريم محسن على أهمية مواكبة التطورات التي تشهدها صناعة الموسيقى، مشيرًا إلى أن التفاعل مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجية طرح الأغنيات والتعريف بها.

وأوضح أن تصوير الفيديوهات والريلز يمنح الأغاني فرصًا إضافية للانتشار، ويساعد على وصولها إلى شرائح مختلفة من المستمعين خلال وقت قصير، كما يمكن أن يمثل خطوة أولى تدفع الجمهور إلى الاستماع للعمل كاملًا والتعرف على بقية أغنيات الألبوم.

ويعكس اهتمام كريم محسن بهذه الوسائل إدراكه لطبيعة الجمهور في الوقت الحالي، خاصة مع الانتشار الواسع للمحتوى القصير وتأثيره في اكتشاف الأغنيات الجديدة،

ومن خلال ألبوم «ابن ناس»، يجمع كريم محسن بين العودة إلى تجربة الألبومات الكاملة والحرص على تقديم ألوان موسيقية متنوعة، ، في محاولة للوصول إلى جمهوره بأكثر من طريقة، ومواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الغنائية.