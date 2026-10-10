فى ذكراها.. قصة أزواج سعاد حسين وإصابتها بداء الشهرة

تحل اليوم السبت 10 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنانة سعاد حسين، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1926، ورحلت في 27 يونيو عام 2008، عن عمر يناهز الـ 81 عاما.

مشوار سعاد حسين الفني

اشتهرت سعاد حسين، بالأعمال المسرحية في فرقة علي الكسار، ثم فرقة يوسف وهبي حتي انتقلت إلى السينما بعد ذلك تزوجت من الفنان سعيد خليل والذي كشف عن عدة مواقف لها منها أنها طلبت منه الطلاق لمدة شهر واحد فقط حتي تكتب عنها الجرائد مثلما تناولت خبر طلاق شادية من عماد حمدي، وليلي مراد من أنور وجدي.

كشف سعيد خليل، في حوار قديم له، إن زوجته الفنانة سعاد حسين كانت مصابة بداء الشهرة لدرجة أنها أخبرت صديقتها بالانتحار برمي نفسها في النيل، فذهبت إليها الشرطة ووجدتها على الشاطئ وحررت محضرا بالواقعة فاشتهرت الفنانة وتم تداول أخبارها.

وأضاف أن سعاد حسين، عندما طلبت منه إنهاء حياتها الزوجية معه طالبها بمبلغ 2000 جنيه ثمنا للطلاق وبالفعل تم الطلاق ونشر خبر طلاقها بجريدة الأخبار عام 1959.

طلاق سعاد حسين

بعد انفصال سعاد حسين، تزوجت من الكاتب والمؤلف المسرحي أنور عبد الله والذي أنجبت منه ابنتها الفنانة سماح أنور وكونا معا فرقة مسرح (الفكاهة) التي قدمت بها ما يزيد عن 36 عملا مسرحيا، إضافة إلى عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية أشهرها مسلسل يوميات ونيس.